台灣成「富豪製造機」全球榜首！瑞銀估百萬美元富翁5年暴增47%

▲根據瑞銀《全球財富報告2024》，台灣將以47%的年增幅領先全球百萬富翁人口成長。（圖／記者黃克翔攝）



記者楊庭蒝／綜合報導

根據瑞士金融巨頭瑞銀（UBS）最新發布的《2024全球財富報告》（Global Wealth Report 2024），台灣將在未來五年內迎來一波財富人口大成長！報告指出，台灣的百萬美元富翁人口預計將以47%的驚人速度成長，成為全球成長最快國家，超越土耳其、印度與南韓，成為全球矚目的「富豪孵化器」。

根據報告顯示，瑞銀預估台灣百萬富翁人數將從2023年的78.9萬人，暴增至2028年的115.8萬人，五年間成長近37萬人，年均複合成長率達47%，為全球第一。土耳其則以43%居次，印度則為37%。

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報告分析指出，台灣之所以能在全球財富版圖中脫穎而出，與其強勁的科技產業密不可分。以台積電為首的半導體供應鏈、AI浪潮的紅利、資本市場活絡，以及高資產族群對於穩定金融環境的偏好，都是推升富裕人口迅速增加的關鍵因素。

此外，隨著台灣在亞太區的財富地位日益上升，不少外國資金與高淨值人士也將台灣視為資產配置的新天堂。根據該報告，亞洲國家在未來五年內將主導全球財富成長，其中台灣更是「一馬當先」，展現高度潛力。

Fastest Growing Millionaire Population :



1. ???????? Taiwan

2. ???????? Türkiye

3. ???????? Kazakhstan

4. ???????? Indonesia

5. ???????? Japan

6. ???????? South Korea

7. ???????? Israel

8. ???????? Mexico

9. ???????? Thailand

10. ???????? Sweden



(UBS Global Wealth Report, 2024) — World of Statistics (@stats_feed) July 26, 2025

不過專家也提醒，雖然台灣整體財富持續上升，但財富分配仍面臨M型化風險。根據先前《2025全球財富報告》資料顯示，台灣的平均財富與中位數財富仍有顯著落差，未來如何透過財政政策與稅制改革達成財富平衡，也成為新政府面臨的挑戰之一。

全球百萬富翁人口成長前五名（2023–2028預估）

1. 台灣 （+47%）

2. 土耳其 （+43%）

3. 印度 （+37%）

4. 南韓 （+34%）

5. 卡達 （+32%）

▲瑞銀預估5年內百萬美元富翁人口預估成長率。（圖／AI製圖）



瑞銀強調，這份報告是根據全球個人資產、市場表現、匯率與金融環境變化預估的結果，將成為各國金融政策、家族財富規劃與資產管理趨勢的重要參考依據。