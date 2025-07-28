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LINE GO車隊破1.5萬輛、用戶破461萬人　未來不排除股票上市櫃

▲LINE GO持續提升綠色運具比重，提供企業用戶有更多元的減碳交通選擇。（圖／業者提供）

▲LINE GO持續提升綠色運具比重，提供企業用戶更多元的減碳交通選擇，目前多元減碳車有6090輛。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

裕隆集團與LINE共同經營的LINE GO，到今年6月底為止，車隊破1.5萬輛，用戶破461萬人，上半年整體營收年增約10%，其中租車服務業績年增107%。公司高階表示，未來將持續擴充多元運具與服務場景，透過與更多夥伴的整合合作，提升用戶體驗與平台規模，待整體發展進入更成熟階段，不排除依擴張策略的需要，評估股票上市櫃。

LINE GO的前身是2017年設立的Taxi Go叫車平台，2019年與LINE正式展開合作，品牌升級為LINE TAXI，讓用戶可以透過最熟悉的LINE App一鍵叫車，使移動變得更即時、更便利。2023年8月裕隆旗下的汽車融資公司裕融斥資9.5億元，取得LINE TAXI服務提供商觔斗雲聯網科技公司50.7％股權，成為最大股東。

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之後公司服務持續擴充至其他移動解決方案，包含叫車、租車、機場接送、包車、代駕、充電站等，因此再次將品牌升級為「LINE GO」，一個以科技為核心，為用戶打造貼近生活 、 彈性多元的移動平台 。

LINE GO表示，公司不僅是提供交通工具載體 , 更是結合社群、數據、生活與產業的新世代服務，還連結人與司機、司機與平台、平台與城市，以更即時的回應、智慧的系統與溫暖的設計，串聯人與生活的智慧行動力 。

LINE GO未來三年主要成長目標，要做出差異化的市場競爭策略，致力成為最懂用戶的移動夥伴，透過結合社群與科技，打造一站式的智慧交通平台。用戶透過LINE GO單一入口就可驅動多種服務，只要透過LINE就能完成叫車、租車、機場接送、代駕、包車、充電等多元交通需求，一站解決日常移動的大小事。

▲LINE GO的小黃減碳車有3288輛。（圖／業者提供）

▲LINE GO的小黃減碳車有3288輛。（圖／業者提供）

LINE GO營運即將屆滿兩週年，公司指出，用戶數從2024年年底的430萬人增到今年6月的461萬人，會員數持續穩健成長，顯示服務深獲市場認可，也驗證整合式交通平台的市場潛力。公司的核心優勢在於整合LINE的數位生態圈的社群凝聚力，加上裕隆集團在運具資源上的戰略支援，共同打造具差異化的Social MaaS(Mobility as a Service)生態系，不只是交通，更串聯社交與日常生活。

LINE GO作為以科技驅動的平台，也積極佈局AI與機器學習技術，像是AI語音叫車、為親友代叫等功能，讓交通服務更直覺、更貼心；同時透過數據分析強化運具媒合與營運效率，提升整體服務品質。

在永續發展上，持續擴展減碳車隊，電動車與油電混和車超過9千輛，推動綠色移動、實踐企業社會責任，提供企業客戶碳管理數據，幫助企業管理商務差旅碳足跡，系統於每日早上8:00自動更新至前一日資料，是全台更新最即時的業界系統之一。

LINE GO作為新一代Social MaaS平台，積極導入AI與機器學習技術，致力於優化使用者體驗與提升系統營運效率，內容包括：

前端創新：結合語音識別與生成式AI，打造自然直覺的語音叫車功能，讓用戶能以更輕鬆的方式完成叫車流程，讓各族群叫計程車再也不用花電話費。

後端優化：透過機器學習模型則被用來持續優化派遣邏輯，動態調整車輛與乘客的配對策略，有效提升調度效率與整體叫車成功率

數據應用：廣泛應用於需求預測、用戶行為分析與營運策略建議，強化市場應變能力與決策精準度。

近期推出的「幫人叫車」功能，讓用戶透過 LINE為親友安排接送。即使搭乘者沒使用過 LINE GO，也能即時掌握車況、直接與叫車人與司機三方溝通強化用戶社群連結，協助親友出行甚至是長輩或外籍照護者叫車出門。

公司並持續導入創新科技提升系統營運效率及使用者體驗，成功吸引數個國際車廠合作。未來將持續深化AI與Social MaaS的整合，打造更智慧、更高效且更貼近用戶需求的移動服務。

關鍵字： LINEGO1.5萬輛用戶461萬人股票上市櫃

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