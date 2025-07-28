台積電美國擴產遇監管瓶頸　美財長證實川普政府出手協助鬆綁法規

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）近年大舉投資美國半導體產能，尤其亞利桑那州新廠備受矚目，卻傳出產能增速仍遠不及美國龐大需求。美國財政部長史考特・貝森（Scott Bessent）日前在《The All-In Podcast》節目上坦言，台積電目前在美國的產能僅佔全美需求7%，主因在於「過度監管」導致擴廠進度受阻，川普政府已著手協助鬆綁法規。

根據外媒wccftech報導，貝森表示，台積電亞利桑那州廠房原欲成為美國本土高階晶片製造重鎮，但在擴建過程中頻頻受到地方政府監管單位干擾，例如因施工圖細節變更遭建築檢查員勒令停工，導致整體進度落後。「這些先進晶片廠的建設節奏極快，卻還得不停應對地方監察人員的干擾。有人會說當初說水管要裝這邊，不是那邊，所以要關廠，這會讓廠商難以運作。」

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他進一步指出，川普政府現已展開行動，致力於移除阻礙美國半導體供應鏈建設的法規障礙，試圖為台積電等外資企業創造更有利的投資環境。

儘管如此，台積電仍積極在美國布局先進製程技術，包括未來可能導入1.6奈米（A16）等製程。不過市場人士指出，即便台積電極力擴廠，考量當地基礎建設、人力供應與上下游供應鏈仍不完備，恐需數年時間才能達到完整投產規模。

根據報導，目前美國境內企業對高階晶片需求極高，但本土晶圓代工如Intel Foundry、甚至韓系三星都難以提供穩定支援，仍需高度依賴台積電供貨。儘管台積電5奈米與3奈米製程供應已達「100%產能利用率」，但美國市場對台積電的依賴程度也讓外界擔憂供應鏈集中風險。

分析人士認為，隨著美國選舉將近，半導體政策將成為重大競選議題之一。台積電未來若能突破法規限制，完善供應鏈布局，將進一步鞏固其全球晶圓代工霸主地位。