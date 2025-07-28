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台積電對匯率敏感度百分百　「無法控制的鬼故事」重傷電子業

台積電雖有避險，但匯率仍會影響毛利。（圖／台積電提供）

▲台積電雖有避險，但匯率仍會影響毛利。（圖／台積電提供）

圖文／CTWANT

經濟部7月22日公布的6月外銷訂單統計，規模達567.7億美元，創歷年同月次高，但台灣各大上市櫃公司陸續開出的6月營收財報數字，卻跟這華麗的出口盛況截然不同，最大變數就是新台幣暴力升值，狠刮企業們的獲利，從台積電（2330）、大立光（3008）、台塑四寶到工具機業者，無一例外。

「離開台灣，做鏡頭是蠻難的」光學大廠大立光董事長林恩平在7月10日舉行法說會，公布的第二季匯兌損失就高達42.2億元，創下公司史上最大匯損紀錄。然而根留台灣，除了關稅外，突然暴衝的匯率損失，讓人大傷元氣。

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大立光開完第一槍後，同樣在10日公布財報的南亞科技 (2408)，第二季營業收入為105.2億元，季增46.4%，但稅後淨損為41億元，淨利率為負的39%，其中，光是第二季的那波新台幣急升，就影響當季淨損約11.2億元。

7月17日的台積電法說會再來一擊，「匯率是我們無法控制的。」台積電董事長魏哲家表示，新台幣是台積電所有財務報表的報導貨幣，營收幾乎皆以美元計價，但有約75%的銷貨成本以新台幣計價，所以新台幣對美元的匯率變化之於營收的敏感度接近100%。

魏哲家說，與4月17日針對第二季所提供的匯率展望，當時1美元兌新台幣32.5元，新台幣平均升值約 4.4%，所以第二季營收造成約4.4%的負面影響，使毛利率下降約180個基點，第三季平均再升值6.6%，毛利率就會下降約260個基點。

力積電努力拓展國際業務，但也被匯損扯後腿。（圖／力積電提供）

▲力積電努力拓展國際業務，但也被匯損扯後腿。（圖／力積電提供）

而7月22日的力積電（6770）法說會，同樣也被匯損扯後腿，總經理朱憲國表示，其實第二季晶圓出貨量增加9%，讓營收成長不少，但因匯率問題，導致平均單價（ASP）反而下跌2%，第一季結算美元匯率為32.8元，第二季則是升至31.2元，導致淨損增加22.4億元。

CTWANT記者整理數據發現，今年以來，台幣對美元已升逾10%，7月4日盤中還衝破28.8元關卡，續創三年來新高，同一時間，外貿競爭對手的日幣升6%、人民幣升1.13%，韓國更是跌0.6%。7月25日收盤價則為29.46元。

儘管中央銀行總裁楊金龍持續「消毒」，表示新台幣匯率是由外匯市場供需決定，但對於很多上市櫃公司而言，已經是真金白銀的大轟炸。

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台幣急升對傳產大多呈現負面影響。（圖／報系資料照）

▲台經院產經資料庫總監劉佩真表示，台幣急升對傳產大多呈現負面影響。（圖／中時報系資料照）

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，科技業族群以台積電為例，新台幣若升值1%，台積電營業利益率將下滑0.4個百分點，對電子代工廠商而言，由於應收及應付大多自然避險，台幣升值1%，營業利益率影響約0.2%；在傳產方面，普遍多是呈現負面影響，新台幣升值1%，營業利益率影響約0.1至0.3%。

特別是5月那波一下3%、4%的暴衝，殺得自家人措手不及，紛紛哀嘆本國的央行是否為了討美國歡心而犧牲自家產業，甚至有經濟學家以「鬼故事合集」和「拋匯踩踏效應」來形容當時的慘況。

機械公會理事長莊大立表示，台灣機械產業以出口為主，當然期待弱勢新台幣，但廠商更在乎的是，與競爭對手國的相對匯率比較，將牽動台灣的競爭優勢。

延伸閱讀
暴衝台幣3／避免雪上加霜　專家：匯率至少「這數字」才能化解關稅衝擊
好孕藏不住1／主播鄭亦真甜牽老公夜奔婦產科　「肚皮隆起」洩孕味　
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