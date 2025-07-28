IEAT貿易教育聯合頒獎典禮　表揚貿易良師及傑出學子

▲IEAT貿易教育委員會陳欽祥主任委員頒發「國貿教育卓越教學獎」給五位長期投入貿易教育的老師，左起曹淑玉、楊孝妤、陳欽祥、劉兆富、游邵予、高木丹尼。（圖／IEAT提供）

記者張佩芬／台北報導

「卓越共育．貿易薪傳」貿易教育聯合頒獎典禮，集結「傑出國貿人才獎學金」、「國貿教育卓越教學獎」與「第20屆國貿大會考獎學金」三大獎項，上周五(25日)由IEAT貿易教育委員會陳欽祥主任委員主持，表揚在貿易教育領域績優老師、業師，與傑出學生代表，活動邀請產官學界代表及全國多所學校師生共襄盛舉，現場氛圍熱烈。

本次特別頒發「國貿教育卓越教學獎」表彰五位長期投入貿易教育的業師。包括曹淑玉、楊孝妤、劉兆富、游邵予、高木丹尼老師，他們以深厚的金融、進出口關務、日語教學等，為IEAT培訓具有即戰力的學生，深獲肯定。

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▲IEAT頒發100萬元「傑出國貿人才獎學金」給今年10位全國優秀學生。（圖／IEAT提供）

「傑出國貿人才獎學金」今年選拔出10位來自碩博士組與大學組的優秀學生，包括政治大學蔡家卉、臺灣科技大學洪珮軒、台灣大學吳易儒、中山大學劉瀚智、賴一鈞；東吳大學楊凱婷、台中科技大學詹鈞崴、台北商業大學陳彥如、東海大學陳芷怡與來自俄羅斯的外籍生東海大學杜雨杉。每位獲得新台幣10萬元，共計發出100萬元獎學金。

這些學生均展現對國際經貿的熱忱，如以貿易署商務人員為目標，或未來要投身商貿領域。IEAT實踐貿易教育的國際視野與多元包容，獎助學生為台灣未來經貿發展帶來更多可能性。

今年也是IEAT推動「國貿大會考」第20周年，累計已有超過9.5萬人次參加，成為國內貿易人才評鑑與職能驗證的標竿。歷屆考生廣布於貿易、物流、金融、海關與跨境電商等領域，許多傑出校友成為台灣對外貿易發展的關鍵實力。

本屆全國第一名是服務於金融業，他們的成功證明，只要具備持續學習的熱忱與扎實的專業能力，都能在國際貿易領域開創一片天地，IEAT也特別頒發第一名學生新台幣3萬元獎學金。

▲IEAT「卓越共育．貿易薪傳」聯合頒獎典禮，頒發「傑出國貿人才獎學金」、「國貿教育卓越教學獎」與「第20屆國貿大會考獎學金」，全國超過百餘位師生受獎。（圖／IEAT提供）

IEAT長期回饋社會，為永續貿易而努力，與中華民國貿易教育基金會自1974年即設立「國貿獎學金」，52年不斷，2018年增加到100萬獎學金，迄今共獎助超過3,000名學生。未來IEAT將持續深化「考照、訓練、競賽、培力」四大路徑，並透過教育與產業需求的雙向連結，建構完整的貿易人才培育體系。