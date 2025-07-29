東元電機重大消息待揭露　明暫停交易

鴻海有大事要公布！ 明天暫停交易

證交所今（29）日公告，權值股鴻海(2317)因有重大訊息待公布，明（30）日起暫停交易，以其為標的之上市認購(售)權證亦同 時暫停交易。鴻海公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

慈父「要保人」改小孩 5個月後國稅局揪補罰51.2萬贈與稅

一個慈祥的爸爸老張（化名）含莘茹苦拉拔小孩今年2月成年，老張歡喜將自己在112年間投保的年金險要保人名稱改為自己的兒子小張（化名），5個月以內國稅局就開出贈與稅補稅裁罰單，金額高達51.2萬元，讓老張大吃一驚。

世界先進Q2 EPS 1.1元 董座方略：關稅衝擊對產業已鈍化

世界先進（5347）今（29）日舉行法說會並公佈民國114年第二季營運報告，第二季合併營收約為新台幣116.99億元，歸屬於母公司業主淨利約為新台幣20.43億元，每股稅後盈餘約為新台幣1.10元，董事長方略針對關稅相關議題表示，儘管相關稅率尚未公布，但其對產業心理層面的衝擊已逐漸鈍化，預期下半年半導體景氣仍有望呈現「溫和成長」。

高股息ETF配息上緊錮咒 市場驚喊「10%神話快破滅」

近期金管會發布最新ETF配息指引，要求ETF的實際配息率，原則上不得超過「參考配息率」，亦即追蹤指數的股息收益率，且必須以每單位實際配息金額計算，未來恐難出現動輒10%以上的年化配息率，也讓市場出現「高配息神話破滅」的擔憂。

金管會ETF配息新規3重點 達人：別被包裝美但撐不起來的貨騙到

最近金管會針對 ETF 配息規範提出新指引，女子幫你快速整理三大重點＋一個總結，幫大家更懂這波配息透明化改革的核心精神

鋼鐵大亨私生女掀遺贈稅大變革！ 會計師劃6重點「大老婆安全下莊」

一宗6歲私生女超額核課遺贈稅的案例，逼財政部出手發布「被繼承人死亡前二年內贈與配偶之財產併計遺產總額課徵遺產稅稽徵作業處理原則」的新規要點，針對拋棄繼承前的贈與行為課稅進行補漏，不過會計師研究後歸納出6大重點，卻驚呼「原案大老婆安全下莊」。

特斯拉大單選擇給三星 郭明錤曝背後考量：最糟就延期轉給台積電

馬斯克日前在社群平台X上表示，三星將與Tesla攜手生產最新一代AI6 AI晶片，對此知名分析師郭明錤表示，對Elon Musk與Tesla，這是一個很好的機會，能用極低的成本實際參與晶圓代工業務 ，因為台積電不可能允許這種要求，如果AI6生產不如預期，對Tesla最壞的狀況就是將訂單轉回台積電並承受AI6延期帶來的影響

中國需求旺！ 外媒曝輝達急向台積電追加30萬顆H20訂單

《路透》引述兩位知情人士周二 (29 日) 報導，輝達 (NVIDIA)上周向晶圓代工大廠台積電 (2230)下單約30萬顆H20晶片組。其中一位人士表示，由於中國市場需求強勁，輝達決定不再僅依賴現有庫存，改為重新下單生產。

丹娜絲風災 4大金控、財政部賑災捐款5800萬元

7月6日丹娜絲颱風重創台灣中南部，造成嚴重災情，玉山、永豐、富邦、台新，以及財政部率領公股金融及非金融事業共12家聯合捐款，上述金融機構捐款金額合計5800萬元。

碩網掛牌上櫃上演蜜月行情 早盤股價漲破100%

威盛轉投資的碩網資訊（7547）今（29）日以承銷價格每股60元正式掛牌上櫃，早盤上演蜜月行情，漲幅破100%，股價最高來到126元。