快訊／台股收盤上漲48.6點　台積電持平至1145

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（28日）開高走高，加權指數終場上漲48.6點，以23412.98點作收，漲幅0.21％，成交量3128.41億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲112.72點開出，指數開高走高，盤中最高達23564.44點，最低23350.73點，終場收在23412.98點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1145元；鴻海（2317）上漲1.5元至176元；聯發科（2454）下跌30元至1400元；廣達（2382）上漲3.5元來到272元；長榮（2603）下跌2元至200元。

今天漲幅前5名個股為正瀚-創（6534）上漲8.9元，漲幅9.99％；騰輝電子-KY（6672）上漲7.4元，漲幅9.99％；攸泰科技（6928）上漲5.6元，漲幅9.98％；達運光電（8045）上漲8元，漲幅9.98％；南亞（1303）上漲3.35元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為新至陞（3679）下跌11.5元，跌幅8.68％；天瀚（6225）下跌0.95元，跌幅7.48％；台船（2208）下跌1.25元，跌幅7.1％；英利-KY（2239）下跌1.45元，跌幅4.55％；新紡（1419）下跌2.5元，跌幅4.39％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 正瀚-創（6534） 98.0 ▲8.9 ▲9.99％ 騰輝電子-KY（6672） 81.5 ▲7.4 ▲9.99％ 攸泰科技（6928） 61.7 ▲5.6 ▲9.98％ 達運光電（8045） 88.2 ▲8.0 ▲9.98％ 南亞（1303） 37.0 ▲3.35 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 新至陞（3679） 121.0 ▼11.5 ▼8.68％ 天瀚（6225） 11.75 ▼0.95 ▼7.48％ 台船（2208） 16.35 ▼1.25 ▼7.1％ 英利-KY（2239） 30.45 ▼1.45 ▼4.55％ 新紡（1419） 54.5 ▼2.5 ▼4.39％

資料來源：證交所