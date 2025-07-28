快訊／台股收盤上漲48.6點　台積電持平至1145

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（28日）開高走高，加權指數終場上漲48.6點，以23412.98點作收，漲幅0.21％，成交量3128.41億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲112.72點開出，指數開高走高，盤中最高達23564.44點，最低23350.73點，終場收在23412.98點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1145元；鴻海（2317）上漲1.5元至176元；聯發科（2454）下跌30元至1400元；廣達（2382）上漲3.5元來到272元；長榮（2603）下跌2元至200元。
今天漲幅前5名個股為正瀚-創（6534）上漲8.9元，漲幅9.99％；騰輝電子-KY（6672）上漲7.4元，漲幅9.99％；攸泰科技（6928）上漲5.6元，漲幅9.98％；達運光電（8045）上漲8元，漲幅9.98％；南亞（1303）上漲3.35元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為新至陞（3679）下跌11.5元，跌幅8.68％；天瀚（6225）下跌0.95元，跌幅7.48％；台船（2208）下跌1.25元，跌幅7.1％；英利-KY（2239）下跌1.45元，跌幅4.55％；新紡（1419）下跌2.5元，跌幅4.39％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|正瀚-創（6534）
|98.0
|▲8.9
|▲9.99％
|騰輝電子-KY（6672）
|81.5
|▲7.4
|▲9.99％
|攸泰科技（6928）
|61.7
|▲5.6
|▲9.98％
|達運光電（8045）
|88.2
|▲8.0
|▲9.98％
|南亞（1303）
|37.0
|▲3.35
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|新至陞（3679）
|121.0
|▼11.5
|▼8.68％
|天瀚（6225）
|11.75
|▼0.95
|▼7.48％
|台船（2208）
|16.35
|▼1.25
|▼7.1％
|英利-KY（2239）
|30.45
|▼1.45
|▼4.55％
|新紡（1419）
|54.5
|▼2.5
|▼4.39％
資料來源：證交所
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