三星拿下特斯拉165億美元大單　將在美國德州生產AI晶片

▲南韓三星電子。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日證實，下一代AI晶片AI6將由南韓三星電子在美國德州泰勒（Taylor）新建晶圓廠負責製造，並強調他將「親自走產線」，確保生產順利。此舉被視為三星晶圓代工部門的一大突破，也讓特斯拉在AI晶片製造上擁有更深的參與權。

馬斯克在社群平台X上表示，三星將與Tesla攜手生產最新一代AI6 AI晶片，而該公司目前車用AI晶片為AI3，未來幾年將陸續導入AI4、AI5與AI6世代。其中，AI5晶片將由台積電製造，初期在台灣投產，後續則移轉至亞利桑那州廠房量產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

馬斯克指出：「三星德州廠將全力生產Tesla AI6晶片，這項合作的戰略意義難以言喻。我會親自參與製程，協助加速生產效率提升，因為這座晶圓廠離我在德州的住處不遠。」

根據彭博報導，此筆代工合約金額達165億美元（約新台幣5,370億元），是三星史上最大單一客戶晶圓代工訂單之一，消息公布後，三星股價在韓國市場應聲上漲2.5%。馬斯克進一步強調：「165億美元只是保守預估，實際產出金額可能會是數倍之多。」

這項合作也是Tesla首次深入參與AI晶片的量產過程。馬斯克透露，雙方協議中允許Tesla在製造流程中提供技術協助，以最大化良率與生產效率。他強調：「這不只是委外代工，更是共同打造未來運算平台的關鍵一步。」

目前Tesla車用晶片的主力仍為AI3，AI5晶片被視為是其最先進的處理器，設計已於近期完成，預計最快於明年底進入量產。據悉，AI5晶片基於3奈米製程打造，其運算能力可達每秒2,500兆次推論操作（TOPS），未來將應用於FSD（全自動駕駛）平台，也可能受限於美國出口管制。

至於AI6晶片，除應用於Tesla全車系，也將擔任Optimus人形機器人的核心AI運算平台。外界認為，該晶片的成功量產將決定Tesla在自動駕駛與機器人領域的進展速度。

此外，台積電依舊扮演Tesla AI晶片的重要供應商，負責AI5晶片的生產，而AI4則由三星製造。台積電亞利桑那州新廠目前已啟動部分N4製程產能，是其在美最先進的製造據點。