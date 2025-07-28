ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

台灣創新代表前進劍橋！余宛如獲邀出席科技週論壇　助攻台英AI新創鏈結

▲台灣創新代表前進劍橋！余宛如獲邀出席科技週論壇　助攻台英AI新創鏈結。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲工研院ITIC創新公司總經理余宛如獲邀出席劍橋科技週論壇（右三）。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

全球AI快速發展，半導體生態系扮演著塑造新運算格局的角色，台灣也因為半導體產業的領頭羊角色，獲得全球的目光。向來為全球科技新創重鎮的英國劍橋市預定在今年9月15日至19日舉辦劍橋科技週，並首度邀請工研院ITIC創新公司總經理余宛如擔任論壇講者，希望促成台英新創發展未來更多的合作機會。

劍橋科技週旨在協助劍橋新創生態圈鏈結全球重量級的專家、創新者、創投等夥伴，創造國際化的新創聚落。此次科技週的主題為「抓住人工智慧的優勢」，受邀貴賓來自產官學界，包括倫敦證交所總裁Michael Findlay、英國前副首相、前Meta全球事務總經理Sr. Nick Clegg、NVIDIA英國分公司公共政策總監Max Berverton-Palmer等人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於劍橋科技週首度邀請台灣代表與會，余宛如受訪時表示，她將在議程「無疆界的擴張：領先成長企業的全球成長啟示」中分享台灣半導體生態圈的新創機會，與ITIC創新公司在Deep Tech投資領域的經驗與優勢，未來希望促進台英新創發展進一步的合作。

▲台灣創新代表前進劍橋！余宛如獲邀出席科技週論壇　助攻台英AI新創鏈結。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣創新代表前進劍橋！余宛如獲邀出席科技週論壇　助攻台英AI新創鏈結。（圖／記者陳弘修翻攝）

余宛如表示，英國劍橋不再只是徐志摩筆下的再別康橋，而是全球高科技新創的中心之一，擁有極佳的科技聚落，在半導體、生技醫療與AI領域所表現出的創新能量相當令人驚艷，像是生技大廠AZ、半導體設計軟體巨頭ARM都在劍橋，光是2024年劍橋的新創募資估計就高達23億英鎊，而累積迄今全球誕生自劍橋的獨腳獸新創有24家。

根據余宛如觀察，過往英國倫敦因為是金融科技的中心，因此資金多往倫敦集中，近十年因為AI發展顛覆產業，帶動許多Deep Tech深科技的商機，加上政府有計劃的發展劍橋成為科學城，讓長於科技研發與創新的劍橋加速趕上，成為英國Deep Tech深科技新創的中心。

余宛如認為，台灣有極成熟的產業人才與應用場域，而劍橋在商用化深科技創新的推動上逐漸成熟，若能鏈結台英優勢，將驅動新創更快的發展，助攻新一波的產業轉型。

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

推薦閱讀

重量級ETF搶買！00919加碼中信金20萬張　00878首敲進中租逾9萬張

重量級ETF搶買！00919加碼中信金20萬張　00878首敲進中租逾9萬張

發行規模逾4000億元的兩大台股ETF抄錢部署現蹤！中信金（2891）、中租-KY（5871）今（28）日各自公告獲重量級ETF加持，其中中信金在近期獲群益台灣精選高息（00919）大買逾20.62萬張；中租則是獲國泰永續高息ETF（00878）首度敲入逾9.1萬張。

2025-07-28 18:09
台積電資深副總羅唯仁退休　結束21年職涯

台積電資深副總羅唯仁退休　結束21年職涯

台積電（2330）企業策略發展資深副總經理羅唯仁已於27日正式退休，為其長達21年的台積電職涯畫下句點。公司表示，感謝其多年來對企業發展的重大貢獻，並祝福他退休生活愉快。

2025-07-28 16:43
華南金1.35元股利8／13日除權息　現金股利發放日8／29

華南金1.35元股利8／13日除權息　現金股利發放日8／29

44.7萬名股東注意！華南金（2880）公布除權息日為8月13日，每股配發1.25元現金股息、0.1元股票股利，合計股利1.35元，最後過戶日8月14日，停止過戶期間為8月15日～19日，現金股利發放日期8月29日。

2025-07-28 17:07
百年老店台銀搶進數位帳戶　新推2.075%高利活存

百年老店台銀搶進數位帳戶　新推2.075%高利活存

台銀致力打造符合年輕世代需求的數位金融服務，推出多項便捷的優惠方案，凡開立台銀數位帳戶享每月網銀跨轉99次優惠方案，10萬元內更享有2.075%高利活存。同時，台銀於114年2月發行的「BUBI數存VISA金融卡」，卡面設計以可愛吉祥物BUBI為主角，一推出便在社群上掀起熱議。該卡提供每月實體ATM跨行提款與轉帳各10次免手續費，深受年輕族群喜愛。根據統計，台銀數位開戶數於2025年第一季較前一年同期成長逾五成，穩居公股銀行成長第一。

2025-07-28 15:49
MSC1200億人民幣大單　21艘貨櫃船訂單全給大陸造船廠

MSC1200億人民幣大單　21艘貨櫃船訂單全給大陸造船廠

根據大陸信德海事網訊息，全球最大貨櫃船公司地中海航運(MSC)最新一輪大單，再次傾注中國船廠，合計金額高達1200億元人民幣的大單，21艘超大型LNG雙燃料貨櫃船訂單，簽給大陸五家造船廠，進一步鞏固了中國船廠在全球船舶建造中的主導地位。

2025-07-28 15:36
三星拿下特斯拉165億美元大單　將在美國德州生產AI晶片

三星拿下特斯拉165億美元大單　將在美國德州生產AI晶片

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）近日證實，下一代AI晶片AI6將由南韓三星電子在美國德州泰勒（Taylor）新建晶圓廠負責製造，並強調他將「親自走產線」，確保生產順利。此舉被視為三星晶圓代工部門的一大突破，也讓特斯拉在AI晶片製造上擁有更深的參與權。

2025-07-28 15:14
豪雨灌嘉義近萬戶停電　台電：2071戶搶修中

豪雨灌嘉義近萬戶停電　台電：2071戶搶修中

大豪雨今（28）日猛灌雲嘉南，台電統計，嘉義至今日下午2點曾經停電戶數高達9614戶，逼近萬戶，經積極搶修後已復恢7543戶，仍有2071戶待復電。

2025-07-28 14:47
台積電嘉義AP7廠淹水停工　公司：現場防災相關作業組員待命

台積電嘉義AP7廠淹水停工　公司：現場防災相關作業組員待命

受到低壓帶加上西南風影響，雲嘉南地區今日遭到大雷雨轟炸，台積電嘉義先進封裝AP7廠也發生淹水情形，工作人員只能泡在黃泥水準備工作，台積電表示，今天嘉義停止上班上課，AP7目前也是停工狀態，只剩留守人員，會再檢視淹水情況。

2025-07-28 13:23
資策會與威剛簽署合作備忘錄　共推AI軟硬整合與應用落地

資策會與威剛簽署合作備忘錄　共推AI軟硬整合與應用落地

為加速臺灣AI技術多元應用與產業落地，資策會與全球記憶體模組大廠威剛科技（3260）正式簽署合作備忘錄（MOU），建立長期策略夥伴關係。雙方將聚焦AI算力服務，共同在基礎架構、平台及軟體（IaaS, PaaS, SaaS）分工；在AI醫療及復健領域的合作，則由資策會負責AI模組與服務的開發；搭配威剛科技在硬體核心與產品整合上的深厚實力，一起打造具有實用性與市場潛力的創新應用。

2025-07-28 14:49
關稅議題朝正面發展　近一周股票ETF資金淨流入269億美元

關稅議題朝正面發展　近一周股票ETF資金淨流入269億美元

全球股市上週受惠於美國與日本、印尼、菲律賓達成貿易協議、美國企業已公佈的財報有近68%營收優於預期而普遍上漲，截至7/25資金熱潮延續，過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入269.39億美元，較上周再成長33%、美國股市持續為吸金王但淨流入規模較上週稍減一成，再添98.11億美元淨流入資金；關稅抵定的日本由淨流出轉向為淨流入6.13億美元；中國和亞洲亦均由流出轉為淨流入16.04億和38億美元。歐洲則持續有約9.86億美元淨流入。產業ETF部份，金融產業持續吸金，與主題型和工業產業居前三大淨流入產業。淨流

2025-07-28 14:49

讀者迴響

熱門新聞

台積電資深副總羅唯仁退休　結束21年職涯

特斯拉下單三星！陸行之拋5大分析　預言「未來會轉單台積電」

重量級ETF搶買！00919加碼中信金20萬張　00878首敲進中租逾9萬張

10銀行搶推6個月期美元高利定存　年息衝上5%

星亞視覺開放申購　抽中有望賺1.8萬元

MSC1200億人民幣大單　21艘貨櫃船訂單全給大陸造船廠

股神、投資大師都退場　《富爸爸》作者警告：市場接近1929年股災

7檔飆股被盯上　15家列「列注意」名單南亞、台玻都上榜

國光客運半年2度欠薪　銀行團債協三圓建設王光祥成關鍵

醫藥新兵報到！　友霖生技預計8月下旬上櫃

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366