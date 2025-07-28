台灣創新代表前進劍橋！余宛如獲邀出席科技週論壇　助攻台英AI新創鏈結

▲工研院ITIC創新公司總經理余宛如獲邀出席劍橋科技週論壇（右三）。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

全球AI快速發展，半導體生態系扮演著塑造新運算格局的角色，台灣也因為半導體產業的領頭羊角色，獲得全球的目光。向來為全球科技新創重鎮的英國劍橋市預定在今年9月15日至19日舉辦劍橋科技週，並首度邀請工研院ITIC創新公司總經理余宛如擔任論壇講者，希望促成台英新創發展未來更多的合作機會。

劍橋科技週旨在協助劍橋新創生態圈鏈結全球重量級的專家、創新者、創投等夥伴，創造國際化的新創聚落。此次科技週的主題為「抓住人工智慧的優勢」，受邀貴賓來自產官學界，包括倫敦證交所總裁Michael Findlay、英國前副首相、前Meta全球事務總經理Sr. Nick Clegg、NVIDIA英國分公司公共政策總監Max Berverton-Palmer等人。

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對於劍橋科技週首度邀請台灣代表與會，余宛如受訪時表示，她將在議程「無疆界的擴張：領先成長企業的全球成長啟示」中分享台灣半導體生態圈的新創機會，與ITIC創新公司在Deep Tech投資領域的經驗與優勢，未來希望促進台英新創發展進一步的合作。

余宛如表示，英國劍橋不再只是徐志摩筆下的再別康橋，而是全球高科技新創的中心之一，擁有極佳的科技聚落，在半導體、生技醫療與AI領域所表現出的創新能量相當令人驚艷，像是生技大廠AZ、半導體設計軟體巨頭ARM都在劍橋，光是2024年劍橋的新創募資估計就高達23億英鎊，而累積迄今全球誕生自劍橋的獨腳獸新創有24家。

根據余宛如觀察，過往英國倫敦因為是金融科技的中心，因此資金多往倫敦集中，近十年因為AI發展顛覆產業，帶動許多Deep Tech深科技的商機，加上政府有計劃的發展劍橋成為科學城，讓長於科技研發與創新的劍橋加速趕上，成為英國Deep Tech深科技新創的中心。

余宛如認為，台灣有極成熟的產業人才與應用場域，而劍橋在商用化深科技創新的推動上逐漸成熟，若能鏈結台英優勢，將驅動新創更快的發展，助攻新一波的產業轉型。