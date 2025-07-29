興泰砸錢搶買福懋油涉程序缺失　證交所開罰10萬元

▲證交所對興泰取得福懋油違反程序開罰 。（圖／台灣證交所提供）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所指出，興泰實業（1235）取得老牌黃豆油大廠福懋油（1225）股票，但取得程序有缺失，開罰10萬元，並函知興泰公司依規定辦理。

興泰公司去年9月18日發布重大訊息，公司從2024年7月1日至9月18日期間，不到2個月內就以每股168.66元的價格累計取得2262張福懋油股票（其中1683張是關係人交易），總成本高達3億8150萬零802元，興泰也因這波投資對福懋油直接股比例衝上12.34%。

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福懋油去年7月1日以每股108.5元作收，在興泰短期內大量買進下，去年9月18日收盤價已來到172.5元，一度成為飆股。

不過福懋油隨後又因經營權之爭財報難產一度暫停交易，股價直落，今（29）日早盤報價在30.2元至30.35元之間表現，興泰股價則在62.5元至64.7元間，兩檔成交量皆未達百張，震盪不明顯。

證交所指出，經查興泰取得前開有價證券作業程序、董事會及審計委員會議事運作之內部控制制度設計及執行核有缺失，已違反證交所對上市公司內部控制制度查核作業程序第 9 條第 2 項規定，故證交所處以違約金10 萬元，並函知興泰公司嗣後應確實依規定辦理。