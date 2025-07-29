關稅即將揭曉！謝金河點台灣面對「兩難題」　232衝擊可能更大

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

財信傳媒董事長謝金河今日以「台灣的關稅即將揭開謎底」為題撰文，表示台灣接下來有兩道習題，一個是關稅，另一個是盧特尼克主導的232條款。232的衝擊可能更甚於關稅！接下來是大家引頸期盼的放榜時刻。

以下謝金河臉書全文：

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在大罷免前成為政治攻防的關稅可能即將攤牌！不是趙少康說的民進黨政府故意蓋牌，可能是台灣有一些堅持，不讓步，讓關稅談判進展緩慢，但台灣可能會比南韓，印度早一點達成恊議。

關稅稅率的高低在於開放市場！川普在Truth Social上面寫著：我只會在對方國家同意開放市場的情況下，才會降低關稅，如果他們不同意，我會加更高的關稅。這次歐盟從50%，30%到15%，條件是歐盟每年要進口7500億美元能源及直接投資美國6000億美元，還有和日本一樣，都必須對美國開放市場。

從這個角度來看，台灣恐怕沒有太多堅持的空間，不管多會談判，不開放市場一定會迎來高關稅。這次川普出訪蘇格蘭，在機場盛讃澳洲開放美牛，其實也是說給其他國家聽的。

這次鄭麗君副院長是首席談判代表，她的口風很緊，談判的內容，國人都不知道，大家只能等關稅放榜。其實適當揭露一些資訊，例如，美方要求我們讓哪些？會對什麼產業帶來衝擊？政府會有哪些相應救濟措施？大家若能一起參與，一旦撞擊來了，大家比較會有心理準備。

從川普4月2日宣布對等關稅迄今，關稅一定是川普說了算，從不假手他人。還有，關稅不會一槍斃命，一定有討價還價空間。看懂川普遊戲規則後，關稅撞擊力會減弱。

4月2日川普拿著手板公布稅率，全球股市崩潰。這次川普宣布日本從25%降到15%，日經指數連續兩天，上漲近2000點。歐盟從50%，30%到15%歐盟也很開心，德國，法國股市都開高。

台灣接下來有兩道習題，一個是關稅，另一個是盧特尼克主導的232條款。這兩天貝森特受訪提到台積電美國設廠阻力重重，主動要幫台積電鬆綁！232的衝擊可能更甚於關稅！接下來是大家引頸期盼的放榜時刻。