玉山銀攜手Google Cloud推出AI金融顧問　引領金融數位轉型

▲玉山銀行與Google Cloud合作，推AI服務。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）旗下玉山銀行與Google Cloud合作，今（29）日宣布推出「AI房貸顧問」及「投資i-chat」生成式AI諮詢服務，顧客登入玉山行動銀行APP即可免費體驗，創新以生成式AI提供諮詢，AI房貸顧問及投資i-chat除介接Google Cloud的生成式AI技術分析廣泛的市場訊息；也透過檢索增強生成(RAG)技術結合玉山專家團隊知識與觀點，嘗試推出新型態顧客服務模式。

以往諮詢房屋貸款相關問題，顧客需要親臨分行或洽詢房貸專員，AI房貸顧問上線後，顧客可先透過問答了解房貸基本知識或房市資訊，例如透過打字或語音輸入「林口房價趨勢」。系統運用Google Gemini模型與搜尋技術，整合、分析行內外資訊後進行回覆，提供顧客各種房貸疑難雜症建議，特定玉山房貸顧客如有增貸意願，最快只要確認3項資訊即可進行一鍵申請、節省約九成資料填寫時間，就可以有專屬貸款方案。

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投資i-chat源自於玉山投研觀點報告，顧客提問後即時提供專家觀點，將繁複的市場資訊抽絲剝繭作成摘要。此外，系統透過問答互動判斷顧客屬性進而提供產品資訊，最終由顧客自主決定最適投資，完成線上無斷點申購交易；例如詢問「AI類股展望」，系統回覆以「科技發展週期」及「資本支出」作為切入，提供相關資訊摘要給顧客閱讀後可點選「相關推薦產品」，從數千檔基金產品中快速查看相關產品資訊。以往顧客需要長時間研究專家觀點、市場新聞、各種重要數據再進行投資理財，透過投資i-chat顧客可將時間心力專注於評估決策。

玉山銀行總經理林隆政表示，玉山生成式AI金融顧問可輔助顧客隨時快速取得經過消化整理的資訊，結合AI智能走入顧客生活場景提供隨取即用服務，實踐玉山長期發展普惠、智慧、場景金融的策略方向。