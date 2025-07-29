新台幣強升投資「去美元化」　上半年歐洲基金與ETF規模刷6年新高

▲新台幣現鈔示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新台幣兌美元今年以來狂升逾11%，但新台幣兌歐元卻小貶1%，外媒指出，在這樣的資金氣氛下，台灣投資人對美投資熱潮轉向，並以增加投資歐洲地區的基金、ETF，以分散資金配置。

根據截⾄6⽉底的彭博統計，台灣本土發行的8檔歐洲基金與ETF規模回升⾄136.8億元台幣，為2019年底以來的新⾼。另外，彭博彙整投信投顧公會的數據顯示，台灣⼈所持有在境外發⾏、以歐洲為標的基金，上半年累計增加141.2億元，為2021年以來最快的半年度增速。

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《彭博社》報導，台灣的金流變化為亞洲出口導向國家的縮影，彭博分析，亞洲11大經濟體對美國股票與債券總投資額達到7.5兆美元。然⽽，面對川普高關稅威脅及去美元化的浪潮下，出口至美國並投資於美國的策略或持續轉向。

在此同時，在投資⼈減持與美元貶值的影響下，台灣本土基金及ETF、標的為美國的投資金額，在今年上半年大減5380.2億元台幣，為彭博2003年有紀錄以來最⼤半年度減幅。台灣⼈持有的境外發⾏且投資美國的基⾦總金額在上半年減少1216億元台幣，創公會網站⾃2006年有數據以來最大的半年度減幅。

台灣投資⼈向來鍾愛美元資產，持有美國國債排名全球第11。不過，在經歷5⽉初新台幣兌美元的史詩級升值後，⼀度使壽險業創下1455億元台幣的單月匯損。大量持有美債ETF的散戶資產也⼤受打擊，於台灣上市、追蹤美債的ETF在上半年⾒約33億美元的資金淨流出，使得資產配置多元化的議題浮上檯面。

摩根資產管理的環球市場策略師Agnes Lin表示，機構法⼈包括銀行與壽險業者等資金流⼊歐洲的速度很快，長期資產配置想要做分散的策略明顯，「不單單只是詢問，而是有把錢放進去。」該公司在台發行規模高達51億元的摩根大歐洲基金，明顯感受到這波錢潮。