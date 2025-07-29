特斯拉大單選擇給三星　郭明錤曝背後考量：最糟就延期轉給台積電

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者高兆麟／台北報導

馬斯克日前在社群平台X上表示，三星將與Tesla攜手生產最新一代AI6 AI晶片，對此知名分析師郭明錤表示，對Elon Musk與Tesla，這是一個很好的機會，能用極低的成本實際參與晶圓代工業務 ，因為台積電不可能允許這種要求，如果AI6生產不如預期，對Tesla最壞的狀況就是將訂單轉回台積電並承受AI6延期帶來的影響

郭明錤表示，這能提升晶片設計的能力 (特別在量產性方面)，且因更熟悉製造know-how也有未來利對晶圓廠的議價力。未來Elon Musk的旗下事業，只會使用更多更先進的晶片，長期來看，掌握更多晶片製造的核心技術是一種策略優勢。

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郭明錤指出，Tesla AI6晶片目前預計在2027量產，將採用Samsung的2奈米 (SF2) 先進製程。SF2目前的良率40-45%，低於台積電N2的70%以上與Intel 18A的50-55%。Elon Musk的執行力無庸置疑，且SF2因採用與SF3相同的GAA技術故有利量產，但即便如此，還是很難預測Samsung能否用SF2順利如期量產AI6。

郭明錤認為，如果AI6生產不如預期，對Tesla最壞的狀況就是將訂單轉回台積電並承受AI6延期帶來的影響，但Tesla在真實世界AI的優勢應可顯著降低AI6延期的風險，且Elon Musk與Tesla仍可受惠於提升晶片設計能力與晶圓製造know-how。對Samsung來說，反正最壞就現在這樣，也不會更差，因此不仿一試。所以這樣的合作，對雙方來說都是風險可控，而一但成功雙方都會顯著受益。

郭明錤表示，若AI6能順利量產，則晶片設計與製造將是Elon Musk旗下事業未來的核心競爭優勢 (更彈性規劃且成本更低)。Samsung不見得能在先進製程全面追趕台積電，但至少也找出了讓客戶參與製造的新商業模式。