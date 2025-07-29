慈父「要保人」改小孩　5個月後國稅局揪補罰51.2萬贈與稅

▲台北國稅局。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

一個慈祥的爸爸老張（化名）含莘茹苦拉拔小孩今年2月成年，老張歡喜將自己在112年間投保的年金險要保人名稱改為自己的兒子小張（化名），5個月以內國稅局就開出贈與稅補稅裁罰單，金額高達51.2萬元，讓老張大吃一驚。

台北國稅局指出，老張在112年間投保年金保險，並以老張本人為要保人，其子小張為被保險人，但老張於114年2月間將保單之要保人變更為其子小張，沒在1個月內申報贈與稅，經該局查獲按變更日保單價值準備金核認贈與金額500萬元，因超過當年度贈與稅免稅額244萬元，除補徵老張贈與稅額25.6萬元【（500萬-244萬）X10%】外，並裁處1倍罰鍰，合計連補帶罰51.2萬元。

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「要保人就是跟保險公司簽定保單的人，一旦要保人變更，視同擁有保單的權益轉移。」稅務人員指出，老張的案例是國稅局很常見的情形，很多人認為要保人只是單純的「保單繳費人」變更要保人又沒有拿到錢，不算贈與，不過國稅局的見解並非如此。

台北國稅局指出，「遺產及贈與稅法第4條第2項」明文規定，所稱贈與，指財產所有人以自己之財產無償給予他人，經他人允受而生效力之行為。稅務人員指出，要保人變更，形同決定繳保費、保單要不要維持下去的人變了，可以決定保單價值利益，自然就有資產移轉的形式。

由於保單贈與後國稅局與保險公司資料系統勾稽順暢，國稅局提醒，一旦保險契約變更要保人，原要保人（即贈與人）倘未依規定申報贈與稅者，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定調查人員進行調查前，自動向所轄國稅局補報並補繳所漏稅款，可依稅捐稽徵法第48條之1規定，加計利息免予處罰。