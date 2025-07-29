世界先進Q2 EPS 1.1元　董座方略：關稅衝擊對產業已鈍化

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

世界先進（5347）今（29）日舉行法說會並公佈民國114年第二季營運報告，第二季合併營收約為新台幣116.99億元，歸屬於母公司業主淨利約為新台幣20.43億元，每股稅後盈餘約為新台幣1.10元，董事長方略針對關稅相關議題表示，儘管相關稅率尚未公布，但其對產業心理層面的衝擊已逐漸鈍化，預期下半年半導體景氣仍有望呈現「溫和成長」。

與上一季營收新台幣119.49億元相較，世界先進第二季營收約減少2.1 %；歸屬於母公司業主淨利約為20.43億元，上一季為24.14億元。儘管DDIC晶圓出貨量在本季減少，但客戶對通訊、工控和車用半導體的需求仍在回升。因此，第二季晶圓出貨量較上季增加約3%，產品平均銷售單價季增約1%，毛利率下降2.1個百分點至28.0%。整體而言，第二季營運表現符合業績展望。

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世界先進發言人黃惠蘭表示，由於客戶整體晶圓需求持續增加，在新台幣平均匯率28.7元兌1美元的假設下，我們預期第三季晶圓出貨量將季增約 7%至 9%之間；產品平均銷售單價將季增約 1%至 3%之間；毛利率將約介於 25%至 27%之間。另外，經與客戶協商，公司預計將於晶圓收入外，額外認列約佔營業收入 1%之長期合約收入。

董事長方略則表示，儘管相關稅率尚未公布，但其對產業心理層面的衝擊已逐漸鈍化，預期下半年半導體景氣仍有望呈現「溫和成長」。

方略指出，回顧上半年市況，在2023年底時，業界普遍看好2024年將有「溫和成長」。不過，自美國前總統川普在4月3日提出對等關稅等政策構想後，導致供應鏈一度陷入恐慌，部分產品平台甚至出現提前備貨情形。加上市場對關稅可能影響全球GDP的預期，讓產業心理承受一定壓力。

他透露，這波提前備貨主要集中在工業與車用半導體領域，也進一步促使企業在上半年進行庫存調整。然而，方略認為，隨著市場逐漸適應相關政策變數，關稅議題對產業的影響已趨於「心理鈍化」，即使相關稅率尚未明朗，負面情緒已有所淡化。

展望下半年，方略指出，消費性電子市場可能將進入短暫休息期，但工業應用、特別是高效能運算（HPC）等領域仍維持成長動能。他強調，整體而言，半導體景氣在下半年有望維持「溫和成長」的走勢。