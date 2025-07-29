ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

世界先進Q2 EPS 1.1元　董座方略：關稅衝擊對產業已鈍化

▲▼世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

▲世界先進董事長方略。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

世界先進（5347）今（29）日舉行法說會並公佈民國114年第二季營運報告，第二季合併營收約為新台幣116.99億元，歸屬於母公司業主淨利約為新台幣20.43億元，每股稅後盈餘約為新台幣1.10元，董事長方略針對關稅相關議題表示，儘管相關稅率尚未公布，但其對產業心理層面的衝擊已逐漸鈍化，預期下半年半導體景氣仍有望呈現「溫和成長」。

與上一季營收新台幣119.49億元相較，世界先進第二季營收約減少2.1 %；歸屬於母公司業主淨利約為20.43億元，上一季為24.14億元。儘管DDIC晶圓出貨量在本季減少，但客戶對通訊、工控和車用半導體的需求仍在回升。因此，第二季晶圓出貨量較上季增加約3%，產品平均銷售單價季增約1%，毛利率下降2.1個百分點至28.0%。整體而言，第二季營運表現符合業績展望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世界先進發言人黃惠蘭表示，由於客戶整體晶圓需求持續增加，在新台幣平均匯率28.7元兌1美元的假設下，我們預期第三季晶圓出貨量將季增約 7%至 9%之間；產品平均銷售單價將季增約 1%至 3%之間；毛利率將約介於 25%至 27%之間。另外，經與客戶協商，公司預計將於晶圓收入外，額外認列約佔營業收入 1%之長期合約收入。

董事長方略則表示，儘管相關稅率尚未公布，但其對產業心理層面的衝擊已逐漸鈍化，預期下半年半導體景氣仍有望呈現「溫和成長」。

方略指出，回顧上半年市況，在2023年底時，業界普遍看好2024年將有「溫和成長」。不過，自美國前總統川普在4月3日提出對等關稅等政策構想後，導致供應鏈一度陷入恐慌，部分產品平台甚至出現提前備貨情形。加上市場對關稅可能影響全球GDP的預期，讓產業心理承受一定壓力。

他透露，這波提前備貨主要集中在工業與車用半導體領域，也進一步促使企業在上半年進行庫存調整。然而，方略認為，隨著市場逐漸適應相關政策變數，關稅議題對產業的影響已趨於「心理鈍化」，即使相關稅率尚未明朗，負面情緒已有所淡化。

展望下半年，方略指出，消費性電子市場可能將進入短暫休息期，但工業應用、特別是高效能運算（HPC）等領域仍維持成長動能。他強調，整體而言，半導體景氣在下半年有望維持「溫和成長」的走勢。

關鍵字： 世界先進

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

KTV比穿搭！最正常的要懲罰　友出奇招扮包租婆、中東富豪

推薦閱讀

鴻海有大事要公布！　明天暫停交易

鴻海有大事要公布！　明天暫停交易

證交所今（29）日公告，權值股鴻海(2317)因有重大訊息待公布，明（30）日起暫停交易，以其為標的之上市認購(售)權證亦同 時暫停交易。鴻海公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

2025-07-29 17:54
慈父「要保人」改小孩　5個月後國稅局揪補罰51.2萬贈與稅

慈父「要保人」改小孩　5個月後國稅局揪補罰51.2萬贈與稅

一個慈祥的爸爸老張（化名）含莘茹苦拉拔小孩今年2月成年，老張歡喜將自己在112年間投保的年金險要保人名稱改為自己的兒子小張（化名），5個月以內國稅局就開出贈與稅補稅裁罰單，金額高達51.2萬元，讓老張大吃一驚。

2025-07-29 16:15
世界先進Q2 EPS 1.1元　董座方略：關稅衝擊對產業已鈍化

世界先進Q2 EPS 1.1元　董座方略：關稅衝擊對產業已鈍化

世界先進（5347）今（29）日舉行法說會並公佈民國114年第二季營運報告，第二季合併營收約為新台幣116.99億元，歸屬於母公司業主淨利約為新台幣20.43億元，每股稅後盈餘約為新台幣1.10元，董事長方略針對關稅相關議題表示，儘管相關稅率尚未公布，但其對產業心理層面的衝擊已逐漸鈍化，預期下半年半導體景氣仍有望呈現「溫和成長」。

2025-07-29 16:46
高股息ETF配息上緊錮咒　市場驚喊「10%神話快破滅」

高股息ETF配息上緊錮咒　市場驚喊「10%神話快破滅」

近期金管會發布最新ETF配息指引，要求ETF的實際配息率，原則上不得超過「參考配息率」，亦即追蹤指數的股息收益率，且必須以每單位實際配息金額計算，未來恐難出現動輒10%以上的年化配息率，也讓市場出現「高配息神話破滅」的擔憂。

2025-07-29 16:44
金管會ETF配息新規3重點　達人：別被包裝美但撐不起來的貨騙到

金管會ETF配息新規3重點　達人：別被包裝美但撐不起來的貨騙到

最近金管會針對 ETF 配息規範提出新指引，女子幫你快速整理三大重點＋一個總結，幫大家更懂這波配息透明化改革的核心精神

2025-07-29 15:25
鋼鐵大亨私生女掀遺贈稅大變革！　會計師劃6重點「大老婆安全下莊」

鋼鐵大亨私生女掀遺贈稅大變革！　會計師劃6重點「大老婆安全下莊」

一宗6歲私生女超額核課遺贈稅的案例，逼財政部出手發布「被繼承人死亡前二年內贈與配偶之財產併計遺產總額課徵遺產稅稽徵作業處理原則」的新規要點，針對拋棄繼承前的贈與行為課稅進行補漏，不過會計師研究後歸納出6大重點，卻驚呼「原案大老婆安全下莊」。

2025-07-29 13:50
特斯拉大單選擇給三星　郭明錤曝背後考量：最糟就延期轉給台積電

特斯拉大單選擇給三星　郭明錤曝背後考量：最糟就延期轉給台積電

馬斯克日前在社群平台X上表示，三星將與Tesla攜手生產最新一代AI6 AI晶片，對此知名分析師郭明錤表示，對Elon Musk與Tesla，這是一個很好的機會，能用極低的成本實際參與晶圓代工業務 ，因為台積電不可能允許這種要求，如果AI6生產不如預期，對Tesla最壞的狀況就是將訂單轉回台積電並承受AI6延期帶來的影響

2025-07-29 14:59
中國需求旺！　外媒曝輝達急向台積電追加30萬顆H20訂單

中國需求旺！　外媒曝輝達急向台積電追加30萬顆H20訂單

《路透》引述兩位知情人士周二 (29 日) 報導，輝達 (NVIDIA)上周向晶圓代工大廠台積電 (2230)下單約30萬顆H20晶片組。其中一位人士表示，由於中國市場需求強勁，輝達決定不再僅依賴現有庫存，改為重新下單生產。

2025-07-29 14:36
丹娜絲風災　4大金控、財政部賑災捐款5800萬元

丹娜絲風災　4大金控、財政部賑災捐款5800萬元

7月6日丹娜絲颱風重創台灣中南部，造成嚴重災情，玉山、永豐、富邦、台新，以及財政部率領公股金融及非金融事業共12家聯合捐款，上述金融機構捐款金額合計5800萬元。

2025-07-29 14:01
碩網掛牌上櫃上演蜜月行情　早盤股價漲破100%

碩網掛牌上櫃上演蜜月行情　早盤股價漲破100%

威盛轉投資的碩網資訊（7547）今（29）日以承銷價格每股60元正式掛牌上櫃，早盤上演蜜月行情，漲幅破100%，股價最高來到126元。

2025-07-29 10:00

讀者迴響

熱門新聞

鴻海有大事要公布！　明天暫停交易

碩網掛牌上櫃上演蜜月行情　早盤股價漲破100%

台積電資深副總羅唯仁退休　結束21年職涯

關稅即將揭曉！謝金河點台灣面對「兩難題」　232衝擊可能更大

嘉南淹大水挨轟「前瞻預算花去哪裡」　經濟部回擊：水退得快

MSC1200億人民幣大單　21艘貨櫃船訂單全給大陸造船廠

重量級ETF搶買！00919加碼中信金20萬張　00878首敲進中租逾9萬張

10銀行搶推6個月期美元高利定存　年息衝上5%

台積電帶頭殺！權值三王腳軟　台股重挫逾318點拉回

股神、投資大師都退場　《富爸爸》作者警告：市場接近1929年股災

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366