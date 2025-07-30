金管會緊箍咒！ETF專家：0056、00929穩定現金流又正報酬！

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台灣高股息ETF進入配息結構重整的轉捩點！金管會新版《ETF配息實務指引》上路，ETF市場可望進入配息「質」優於「量」的新階段。未來投資焦點將從過往追求高現金流，逐步轉向總報酬穩健性與配息品質，開啟ETF配息新時代的來臨。

近年高股息ETF熱潮不減，市場規模已突破2兆元、受益人數達760萬人。過去一年間，規模激增逾4,800億元，受益人數更大增100萬人。主因在於多檔高股息ETF年化配息率動輒突破10%，遠高於過往5%至6%的平均水準，吸引大批投資人積極湧入。

不過，高配息不等於高報酬。觀察熱門高股息ETF今年以來的還原息後淨值報酬表現，彭博數據（截至7月25日）顯示，表現最佳者為元大高股息（0056），報酬率達4.15%，年化配息率也高達8%，堪稱「會配又會賺」的高股息ETF模範生。

其餘如復華台灣科技優息（00929）與元大台灣高息低波（00713）等ETF，雖然配息率未特別突出，但在提供穩定現金流的同時，也能維持正報酬，還原息後的報酬表現分別為1.21%與1.17%。

相較之下，群益台灣精選高息（00919）與富邦特選高股息30（00900）雖具吸引人的年化配息率，分別達6.14%與5.11%，但還原息後淨值報酬卻呈現負值，顯示「高配息」未必等同於「高獲利」。

由於不少高股息ETF年化配息率動輒突破10%，主因多來自資本利得挹注。倘若配息結構過度依賴資本利得或收益平準金，而非穩定的股息來源，雖可在短期內創造亮眼現金流，長期恐將侵蝕基金淨值，影響總報酬表現。

為導正市場風氣，金管會日前發布新版《ETF配息實務指引》，促使配息結構回歸本質。投資達人股魚指出，高股息ETF的配息來源主要來自成分股股利、資本利得與平準金三大項目，此次新版指引對「資本利得」明確提出風險警示。他也直言，若政策得以落實，未來動輒10%以上高配息的場景將逐步退場。

隨著ETF配息規範與揭露透明度提升，投資人應調整策略，聚焦ETF整體報酬與現金流的平衡，尋求長期可持續的收益來源。



