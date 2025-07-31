高息神話退場？ETF配息新規上路！ETF專家：00929、00713還穩住！

財經中心／綜合報導

高股息ETF風靡市場多年，近來卻因金管會最新發布的「ETF配息實務指引」面臨轉型壓力。過去年配息率動輒逾10%的情況恐難再現，投資人須重新檢視投資策略，掌握三大因應對策，迎接ETF配息新時代。

目前市場上不少高股息ETF的配息率，明顯高於其追蹤指數的股息收益率，顯示其配息結構高度仰賴資本利得或收益平準金，包括群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）等熱門ETF，年化配息率普遍遠高於指數本身的息率，雖可提供投資人高配息，卻也可能埋下長期侵蝕基金淨值，影響總報酬的風險。

也因此，為強化ETF配息的穩健性，降低過度依賴資本利得的風險，金管會祭出「ETF配息實務指引」，明定ETF配息率原則上不得高於所追蹤指數的股息率，並須揭露其差異來源，藉此引導市場回歸以穩定股息為核心的配息本質。

隨著新指引落實，過去高度依賴資本利得來衝高配息的ETF，勢必面臨配息調降壓力，進而衝擊投資人現金流配置。不過，配息結構較為穩健的ETF則有望在新規下脫穎而出。

面對配息規範的改變，專家建議投資人可掌握以下三大原則：

一是注重總報酬，兼顧收益與成長：高配息雖吸睛，但衡量投資績效的關鍵在於還原息後的總報酬。以復華台灣科技優息（00929）與元大台灣高息低波（00713）為例，兩檔雖未以高配息率取勝，但今年以來表現穩健，不僅提供穩定現金流，還原息後報酬亦維持正值。兩檔ETF也因股息報酬來源貼近指數收益率，配息結構相對穩健，在新制上路後更顯優勢。

二是留意配息來源，避開「吃本」風險：新指引提升ETF配息揭露透明度，投資人應詳閱基金公告，確認配息是否主要來自股息收入。過度依賴資本利得或收益平準金的ETF，潛藏「配息侵蝕本金」的風險，須特別留意。

三是多元配置，打造穩健投資組合：高配息ETF雖具吸引力，但過度集中單一標的恐增風險。建議投資人分散布局於股票、債券與REITs等多元資產，以降低波動、提升資產配置的穩健度與韌性。