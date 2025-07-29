▲舞鈴劇場將在「TECH WORLD館」展館日演出。（圖／藝設中心提供）

記者張佩芬／綜合報導

8月8日是我國玉山數位科技株式會社在大阪世博會設立的「TECH WORLD館」展館日，當日下午五點，將邀請舞鈴劇團在大會表演廳做50分鐘演出。社群平台X最新聲量排行榜顯示，TECH WORLD館在世博會排名第5，在國家館當中，僅次於日本與法國館。

舞鈴劇場成立於1986年，2010年曾經在上海世博會演出，該劇場曾經巡迴世界30多個國家演出，包括美國林肯中心、日本愛知博覽會、中南美洲各國國家劇院、台北國家戲劇院、台中國家歌劇院、高雄衛武營歌劇院等，以傳統的扯鈴，融合音樂、舞蹈、新馬戲、運動、視覺多媒體等跨領域藝術演出。

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台北國家戲劇院網站介紹，舞鈴劇場成立至今，巡迴演出超過三千場，該劇場以獨特美學以及創新的經典作品，讓優質藝術娛樂更貼近生活，舞鈴跨越語言文化，和世界各地的觀眾分享快樂及感動。這次在世博會將動員上百人演出，外貿協會董事長暨玉山數位科技會長黃志芳將親自到場接待貴賓。

▲夜晚的Tech World館如寶山般靜靜矗立。（圖／讀者提供）

中央社本月11日報導指出，日本出版社角川(KADOKAWA)旗下的網路媒體ASCII.jp揭露，社群平台X的網友討論大阪世博熱門場館，並列出10大排行榜，依次是大屋頂環、日本館、關西館、法國館、TECH WORLD館、義大利館、印度館、null2、大阪健康照護館、住友館。

大阪世博會在本月12日展期過半，累計普通參觀者人數在當日達到1008萬人。世博會自4月13日開幕以來，單日參觀人數最多的是6月28日的18.499萬人，當天有日本三大煙花之一的「大曲煙花」(秋田縣大仙市)煙花演出。