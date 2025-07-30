郭正亮爆料：美國要求台灣砸9兆投資AI園區

▲郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

美國對台灣與韓國的對等關稅談判持續進行，原定25日的美韓磋商突然被取消，原因是美方開出驚人的4000億美元投資要求，引發韓國輿論震撼。前立委郭正亮在節目中透露，台灣也面臨同樣壓力，美方希望台灣投入3000億美元（約9兆台幣）到軟銀孫正義的AI園區，甚至傳出台灣要成立主權基金的消息。

郭正亮在《亮點交鋒》節目中爆料，美國對韓國的態度十分直接。韓國企業願意投資1000億美元，但美方商務部長魯特尼克卻要求翻四倍到4000億，還取消韓國訪美行程，理由是財政部長「沒空」。郭正亮直言，這是赤裸裸的現實，顯示美國的談判策略不僅僅是關稅，更是金錢。

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▲行政院副院長鄭麗君。（圖／記者陳家祥攝）

而台灣的談判進度也不樂觀。台灣代表鄭麗君27日結束第四輪談判回國，卻表示尚未談妥。郭正亮分析，美方必然提出極具挑戰性的條件，否則不會談到第四輪還無結果。

郭正亮強調，美國的核心需求就是錢。他指出，美方在7月7日的第二輪談判中直接要求台灣投資孫正義的AI園區3000億美元，這讓台灣高層倍感壓力。郭正亮認為，台灣成立主權基金的傳聞並非空穴來風，因為美方的要求已清楚表態，不僅台灣，日韓也無法逃避這場「金錢談判」。