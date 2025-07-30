曾一注獨得大樂透！台南男爽中9.37億　16年後現況曝

▲16年前大樂透曾開出史上最高頭獎，由台南男子一注獨得9.37億。（示意圖／CTWANT資料照）

圖／CTWANT

頭獎金額上看5.9億元的大樂透昨（29）日開出，由台東偏鄉一名民眾一人獨得，羡煞不少人。事實上，大樂透史上最高頭獎是在16年前，台南一名男子一注獨得9.37億，如今的他從原本做小生意的老闆，變成了創業家，不僅幸運而且十分勵志。

民國98年6月9日，大樂透頭獎9.37億開在多福彩券行，中獎人是一名當地做小生意的男子。台彩董事長黃志宜向《Yahoo新聞》透露，男子這些年來從沒被鉅額財富迷失，反而低調創業，做好財務規劃，擬定短、中、長期的理財策略，甚至下單配置資產。

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男子當年在台南經營小本生意，妻子任教職，生活雖然不寬裕，但很穩定，平時有花錢買樂透的習慣，投注金額約在100至300元之間。某天他和妻子看到大樂透的頭獎累積金額，特地開車前往投注站，結果碰到大排長龍，結果乾脆把身上650元現金全部投入，買了12注自選號碼與1注電腦選號，結果唯一的電腦選號彩券中了大獎。

夫妻倆確認中獎後相擁慶祝，由於2名就讀國中的孩子也在家，他們不敢高聲歡呼，只能強忍激動，坦言「差點因太開心得內傷」。巧合的是，在購票當下，投注站的設備一度無法感應選號單，導致需要重新操作，黃志宜回想當時每分鐘有多達860組下注，如果晚個幾秒，得主可能就換人了，這也讓他們深信一切都是天意的安排。

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