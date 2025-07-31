東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購 鴻海同步漲逾3%

受到鴻海（2317）入股效應加持，東元（1504）今（31）日開盤跳空奔抵漲停，每股報51元為6月18日以來、約1個半月新高，委買張數一度超過15.5萬張。鴻海早盤最高報178元，漲逾3.8%，開盤15分鐘成交量近2萬張。

快訊／173萬股民注意！00878配息連3縮至0.4元 8／18除息

擁有173萬受益人的「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（31）日公告最新配息結果，每股配發0.4元，為連續3次縮水，預計8月18日除息，8月15日為最後買進日，9月11日入帳。

Xeneta：關稅雖然沒像原來那麼糟糕 貨櫃船司卻可能在打必敗的仗

各國與美國關稅協議陸續出爐，挪威海運市場情報平台Xeneta分析，關稅雖然沒像原來那麼糟糕，貨櫃船公司因為船噸供給嚴重過剩，卻可能正在打一場必敗的仗。對此國內超大型攬貨公司負責人認為，船公司會透過縮減航班，減少艙位來維持運價，使其不致賠錢；上市櫃攬貨公司高階則認為，只要紅海沒復航，船公司的艙位調節機制就可穩住運價。

快訊／台股收盤上漲80.8點 台積電漲5元至1160

台股今（31日）開高走高，加權指數終場上漲80.8點，以23542.52點作收，漲幅0.34％，成交量4001.43億元。

新台幣午盤貶逾2角 叩關30元字頭

美國對台關稅即將公告，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾堅不降息，並對9月降息預期潑冷水導致美元指數走揚，新台幣今（31）日貶勢擴大，午盤重貶2角，最低下探29.954元，漸向30元字頭叩關。

聊天聽來飆股！ 地政教授生活選股翻賺和碩、卡位鴻海

政大地政系教授林左裕是地產界的人氣王，他投資奉行「生活選股」，搭配算股心法，抓出合理買點，多年來價差股息雙賺，「投資要賺錢，關鍵在『別人恐慌時你貪婪』，但貪婪必須有所依據，切忌無腦進場。」

慧榮第二季營收季增19％優於預期 看好第三季季增10~15%

記憶體大廠慧榮科技公布2025年第二季財報，營收達1億9,868萬美元，較前一季成長19%，與去年同期相比微幅減少6%。第二季毛利率47.7%，稅後淨利2,301萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘0.69美元(約新台幣20元)。

聯準會利率連5次按兵不動 債券市場有3大觀察趨勢

聯準會7/30如預期維持利率於4.25～4.5%、連五次按兵不動，加上美國公布第二季經濟成長率及民間就業報告亮麗，淡化九月降息預期，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊認為，債券市場未來有三個觀察趨勢，首先仍是聯準會的利率動態：關稅對於通膨和經濟的衝擊逐漸顯現，聯準會若以抗通膨為優先，恐無法太快降息；其次，信用債利差縮減至十多年來低檔區，恐無法有效防禦系統性或非系統性風險；第三則是美元貶值；川普上任後儘管海外對美元資產需求仍強，但美元仍然貶值，部份原因在於國際投資人藉由貨幣對沖操作降低美元曝險。

蘋果關閉中國門市落居老三 謝金河：庫克面臨空前挑戰

美國總統川普發動關稅戰，引發全球供應鏈轉移，蘋果也不例外，財信傳媒董事長謝金河以「蘋果的中國變數」為題，撰文描述蘋果關閉中國大陸據點，降低中國生產比重，乃至於中國大陸手機市場占有率遭到Vivo、Oppo等品牌夾殺等現象，以往蘋果都是全球巿值最大的企業，如今市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，成為第三，這是執行長庫克空前的挑戰。

20萬股民注意！00939小貼息 2關鍵因素成亂流

擁20.47萬受益人的統一台灣高息動能ETF（00939）今（31）日除息，但受到川普關稅台灣遲遲未等到開獎台股震盪，加上金管會對高息ETF配息提出指引反造成投資人不安，00939除息氣勢受到干擾，早盤呈現走低格局，最低來到13.63元，跌幅未達1%，仍有機會挑單連7次1日填息。