《財星》全球500強企業出爐　台灣6公司入榜

▲《財星》全球500強企業名單出爐，鴻海等6台廠上榜。圖為輝達創辦人暨執行長黃仁勳（左2）參觀鴻海集團在COMPUTEX所展設的攤位，受到鴻海董事長劉揚偉（左1）熱烈歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

《財星》（Fortune）於29日公布最新「全球500強企業」榜單。其中，美國零售巨擘沃爾瑪連續第12年蟬聯榜首；科技公司受惠AI熱潮，輝達（NVIDIA）與Meta等排名大幅躍升，其中台灣有6家企業名列其中。

根據《財星》統計，每年評選的全球500強企業在2024年的總營收為41.7兆美元，比前一年成長1.8%。這些企業共僱用7010萬名員工，營收佔全球GDP的三分之一以上，實現了2.98兆美元的利潤，創下歷史第二高；其中1兆美元來自金融企業。

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沃爾瑪連續第12年、自1995年以來第20次榮登榜首，第2至第10依序是亞馬遜、中國國家電網（State Grid）、沙特阿美（Saudi Aramco）、中國石油天然氣集團（中石油、Sinopec Group）、中國石化集團（中石化、China National Petroleum）、聯合建康集團、蘋果（Apple）、CVS健康（CVS Health Corporation）、波克夏。

台灣則有6家上榜，分別為鴻海（2317）以全年營收 6.86 兆元、年增 11.3%，排第28名，續列台廠榜首，鴻海公司隨後在公司粉絲團表示，「將持續朝更高的里程碑邁進，不斷締造佳績」。

護國神山台積電（2330）位居126名、廣達（2382）位列348名、和碩（4938）排第461名、台灣中油第494名、以及首次擠進榜單的緯創（3231）排第496名。

中國有124家企業上榜，但較前次減少4家，除前10名中，中國企業占據三席，分別為中國國家電網（第3）、中石油（第5）與中石化（第6），華為位居第83名；小米連續第7年上榜，躍升至第297名；新能源車龍頭比亞迪也首度擠進前百，排名第91。

今年的前十名與去年相比變化不大，但在榜單的後面，全球科技公司取得了顯著的飛躍，其中包括社交媒體巨頭 Meta Platforms（上升 25 位，至第 41 位）、人工智能芯片製造商 Nvidia（上升 156 位，至第 66 位）和中國電動汽車巨頭比亞迪（上升 52 位至第 91 位，第 91 位至第 91 位，第 91 位，第 91 位至第 91 位，第 91 位至第 91 位）。

金融業仍是榜單上主導的行業，共有121家公司上榜，其次為能源（79家）、汽車與零件（35家）、科技（34家）及醫療保健（33家）。這些行業合計占據榜單60%的公司，並貢獻了總營收的66%。

美股「七巨頭」（The Magnificent Seven）去年創下總營收2兆美元、總利潤4,840億美元的紀錄。這七家公司分別是亞馬遜（第2名）、蘋果（第8名）、Alphabet（第13名）、微軟（第22名）、Meta平台（第41名）、輝達（Nvidia，第66名）及特斯拉（第106名）。