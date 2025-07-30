助資本市場發展　林蒼祥獲券商公會頒發證券市場卓越貢獻獎

▲淡江大學財務金融系榮譽教授林蒼祥獲頒證券商公會「證券市場卓越貢獻奬」。（圖／巫彩蓮攝影）

記者巫彩蓮／台北報導

證券商公會於今（30）日召開會員大會並頒發「證券市場卓越貢獻獎」給淡江大學財務金融系榮譽教授林蒼祥。林蒼祥表示，感謝證券商公會頒發這個獎項，讓有熱忱學者得以將一己之學貢獻出來，鼓勵產、官、學界合作促進國內資本市場發展，尤其金管會去年所成立「金融行動創新法規調適平台」有效率運作，放寬ETF單一成分30%上限法規鬆綁，以及鬆綁券商「客戶分戶帳」，降低券商負債淨值比，讓業務發展更有彈性，這是產、官、學合作成績單。

林蒼祥指出，國內資本市場必須仰賴於產、官、學三方合作，才能更加茁壯，金管會主委彭金隆從財政部基層出身又有學者經歷，因此上台之後，就很有效率地成立「金融行動創新法規調適平台」，並設立銀行、保險、證券期貨及科技創新四個工作小組，讓學界意見、產業界實務相互整合，打破兩者藩離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林蒼祥也提出「金融行動創新法規調適平台」提供產、官、學三方得以貢獻出智慧平台並進行即時溝通；首先，ETF單一成分30%上限改為「依照該股票市值在大盤的比重」來設定，這樣調整未來市值型、被動式ETF可能受惠，讓基金績效能更準確貼合大盤表現。

其次，券商分戶帳放寬，將客戶「交割款」與券商自有資金分離，券商分戶帳帳款半數列入負債，初步已先減半分戶帳的風險權重，有效緩解部分綜合證劵商之資本運用壓力，這也提高券商資金運用彈性與業務發展空間。

林蒼祥說，過去一年在金管會為提升我國金融國際競爭力與發展亞太資產管理中心成立金融行動創新法規調適平台之證劵期貨委員會的會議，與教授周冠男共同提案權證履約價格制度改革建言，針對大量殭屍權證造成股市交易資訊系統之負荷，建議殭屍權證可提前下市，得到主管機關支持，殭屍權證可提前下市也可稍減輕證券商之權證發行成本。

林蒼祥為淡江大學財務金融系榮譽教授、台灣財務工程學會榮譽理事長、東森國際獨立董事、群益金鼎證券獨立董事，兼具豐富的財務工程與資本市場學術研究與政策實務經驗，曾擔任首屆國安基金委員、台灣證交所董事、台灣期交所董事、台灣經濟研究院董事、台灣綜合研究院顧問、中華開發工業銀行與金控董事、華僑銀行常務董事、東森電視監察人。

