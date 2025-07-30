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AI需求強勁！國內首檔聚焦龍頭成長股主動ETF　8／4開募

▲▼台新投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

▲台新全球龍頭成長主動式ETF基金8月4日開募。（圖／台新投信提供）

記者巫彩蓮／台北報導

龍頭企業往住具有規模以及成本優勢，當市場需求轉弱，較能夠化解對利潤的負面衝擊，且當需求增加時，擁有更穩定的成長契機。據統計，2025年第三季至2026年第二季，全球成長股單季EPS成長率皆高達二位數。國內首檔聚焦全球龍頭成長股主動式ETF-台新全球龍頭成長主動式ETF基金（00986A）瞄準龍頭股成長趨勢，並掌握翻轉股契機，預計8/4開募、8/27掛牌，迎接全球優質龍頭股漲升行情。

00986A經理人蘇聖峰表示，近年來，無論是低利率或是高利率環境，疫後轉型AI時代，甚至十年以上的長期間，全球成長股指數表現均遠優於全球一般指數。即使金融事件來臨，只要不是急劇升息，成長股在基本面支持下均能創造優質績效。就後市分析，龍頭科技大廠看好後市，紛紛擴大投資，Meta、Google、Microsoft在上季財報季都提及AI需求強勁，其中，Meta今年資本支出上修至640～720億美元，年增率高達64～84%；串流平台霸主Netflix全球訂閱用戶數已達3.01億戶，2025年營收維持雙位數成長。上述可看出，產業龍頭股競爭優勢帶動強勁的成長力道。

00986A聚焦龍頭股成長股題材，透過計量因子與專業團隊雙重篩選，選出優質潛力標的以期待超越目標符合主動式ETF的投資方針。選股具備下列利基：規模優勢、個股風向球、經營體質佳、獲利及技術領先同業等，操作策略以在長期趨勢中尋找具成長潛力的龍頭優質企業。

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蘇聖峰指出，參與全球成長，主動式ETF具有二大超值優勢：一、享有被動式ETF的優點：經理費較低與像買股票一樣簡單；二、享有共同基金的優點：操作靈活，更能因時調整。


關鍵字： ETF成長股台新投信龍頭企業00986A

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