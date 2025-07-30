ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

凱基人壽踩3道紅線　金管會開罰180萬元加1糾正

▲▼ 凱基金外觀照。（圖／凱基金提供）

▲凱基金外觀照。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

凱基金（2883）今（30）日晚間公告，子公司凱基人壽遭金管會一般業務檢查時發現缺失，合併裁處180萬罰鍰及1項糾正案，公司將依主管機關意見辦理改善事宜。

金管會則指出，保險局對凱基人壽辦理一般業務檢查報告所列缺失事項，核有3處違反法規事項，雖合併裁罰180萬並處1項糾正，惟細拆分來看屬於非重大裁罰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

3大違反法規事由包括：
1、辦理利率變動型保險商品宣告利率之調整，有宣告利率會議決議近期銷售之利率變動型保險商品宣告利率，明顯超過停售商品之情形，惟宣告利率會議對於停售、現售商品宣告利率是否調整之檢核，未見對各商品如何調整之評估及理由，據凱基人壽說明針對較舊停售商品之宣告利率，基於定價當時投資市場環境屬於較低利率，以及相關定價假設上與現行有所差異，故宣告利率水準有所落差，不利停售商品保戶權益之保障。

就此缺失，金管會認為凱基人壽未依規定辦理商品宣告利率調整，顯示貴公司宣告利率會議流於形式，且違反公平待客原則，因此裁罰120萬元。

2、110年12月1日起陸續與多家不動產公司簽訂「不動產居間出租契約書」委託房仲業者就公司總部敦北大樓部分樓層辦理招租，委託期間自111年1月1日起至111年6月30日止，惟遲至111年6月28日始提報董事會討論通過該自用不動產轉列使用性質為投資用不動產；另111年12月15日提報董事會討論通過自用不動產轉列投資用不動產案件亦有類似情形。

金管會認為，凱基人壽有自用不動產先辦理招租，再提報董事會討論通過轉列為投資用不動產情形，程序倒置，核與保險法第146條之2第4項授權訂定之「保險業辦理不動產投資管理辦法」第12條第3款規定不符，違規事實明確，依保險法第149條第1項予以糾正

3、辦理利率變動型保險商品區隔資產與一般帳戶資產移出與移入之交易作業，有新臺幣及美元計價之利率變動型商品區隔資產因短期流動資金不足，自111年9月30日起多月勻支一般帳戶銀行存款，遲至112年8月始進行後續區隔資產移出之情形。


金管會指出，凱基人壽辦理利率變動型保險商品區隔資產之管理作業，有逕行勻支一般帳戶資金，延遲辦理區隔資產移出之情形，未符合「人身保險業辦理利率變動型保險商品業務應注意事項」第4點第2項規定，違規事實明確，核與保險法第144條第1項授權訂定之「保險商品銷售前程序作業準則」第18條及第24條規定不符，依保險法第171條第1項規定，核處60萬元罰鍰。

關鍵字： 金管會凱基人壽罰款違規保險

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

推薦閱讀

快訊／搶攻美國製造！鴻海增資換股　取得東元一成股權

快訊／搶攻美國製造！鴻海增資換股　取得東元一成股權

東元電機（1504）與鴻海科技集團（2317）今（30）日於證交所召開重大訊息記者會，雙方宣布經董事會決議，將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，在換股完成後，鴻海將持有東元電機10%股權，東元電機則將持有鴻海約 0.519%股權，預計今年第四季完成。

2025-07-30 15:37
快訊／鴻海取得東元1成股權有望爭派董事　巫俊毅：業務合作優先

快訊／鴻海取得東元1成股權有望爭派董事　巫俊毅：業務合作優先

東元（1504）與鴻海（2317）今日宣布將透過股份交換方式成為策略聯盟夥伴，有別於市場預期的電動車合作，雙方今日宣布將合作為全球客戶提供完整的資料中心模組化產品及機電工程服務，至於未來是否有可能深化電動車合作，鴻海發言人巫俊毅則表示，這次換股合作先從業務合作開始，且雙方在MIH本來就有合作，基礎也很好，未來雙方將組策進小組來探討，但目前會先以業務互利來開始進行合作。

2025-07-30 16:15
鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華股權小稀釋

鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華股權小稀釋

鴻海（2317）今（30）日宣布以增資換股方式取得東元（1504）逾1成股權，法人估算東元股價因此具有逾1成以上的潛在成長空間，不過東元原有大股東寶佳、華新麗華持股未來稀釋比約達1成。

2025-07-30 16:33
台塑亮燈！4寶領軍護大盤傳產齊衝　盤中漲逾240點

台塑亮燈！4寶領軍護大盤傳產齊衝　盤中漲逾240點

台塑四寶遭遇關稅戰衝擊，中國大陸產能競爭，第二季合計稅後虧損250億元，股價呈現連翻下挫均跌破淨值，產業景氣進入築底，消息面利空鈍化，加上四寶持續推動轉型，激勵股價均完成填息，今（30）日台塑（1301）股價開高走高，攻克42.65元漲停價位，南亞（1303）股價帶量續強，上攻39.2元波段新高，到11點半左右，成交量衝破20萬張，傳產、軍工題材股活躍，南亞、雷虎（8033）、台玻（1802）分佔成交排行前3大。

2025-07-30 11:40
關稅未確定！資金靠攏13檔台股ETF　受益人數創高

關稅未確定！資金靠攏13檔台股ETF　受益人數創高

根據集保戶股權分散7月25日最新統計資料顯示，面對川普關稅期限以及7/26大罷免選舉前夕，市場觀望氣氛濃厚，上周台股ETF受益人僅略增807人，總人數來到1124萬1963人，今年來增加101萬6127人，其中有13檔台股ETF人數創新高。

2025-07-30 11:52
中租獲高股息ETF納成分股　今緩填息逾2成

中租獲高股息ETF納成分股　今緩填息逾2成

中租-KY（5871）於今（30）除權息，昨（29）日收盤價126.5元，每股配發 6.1元現金股利，及每股0.2元股票股利，合計6.3元股利，除權息參考價118.03元，近期被高股息ETF納入成分股，有法人買盤撐腰，今日股價呈現小漲格局，來到120元，填息幅度約23%。

2025-07-30 10:31
超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

小額消費大量累積統一發票的「洗發票」行為重出江湖，財政部中區國稅局近期特別指出，近期查獲多起案件，國稅局都已追回。據其他區局稅務人員透露，過去曾有民眾四處到各大超商買垃圾袋「洗」出3346張統一發票，累計中獎金額8500元遭全數追回沒收。

2025-07-30 00:03
嘉實多參展OCP APAC Summit　秀液冷解決方案功AI資料中心市場

嘉實多參展OCP APAC Summit　秀液冷解決方案功AI資料中心市場

全球潤滑與熱管理領導品牌嘉實多（Castrol），將於 2025 OCP APAC Summit 中，由嘉實多熱管理全球總裁黃建棠代表出席並發表專題演講，完整闡述嘉實多在資料中心液冷領域的全方位解決方案（End-to-End Service）服務藍圖，涵蓋設計、測試、建置、營運與後續維護等全生命週期解決方案。

2025-07-30 23:26
4大會計師事務所全力搶進！　高雄亞州資產管理中心專區熱鬧開打

4大會計師事務所全力搶進！　高雄亞州資產管理中心專區熱鬧開打

高雄市市長陳其邁與金管會主委彭金隆，併同數家國內大型指標性金融機構業者日前舉行「亞洲資產管理中心高雄專區」揭牌典禮，為台灣發展高資產族群理財帶來新視野，四大跨國會計師事務所（簡稱四大）的戰線也向專區延伸，由於四大台灣總部皆落腳信義區，若全數都前進高雄亞資中心，將形成「四大從台灣頭一起服務到台灣尾」的特殊情境。

2025-07-30 23:05
凱基人壽踩3道紅線　金管會開罰180萬元加1糾正

凱基人壽踩3道紅線　金管會開罰180萬元加1糾正

凱基金（2883）今（30）日晚間公告，子公司凱基人壽遭金管會一般業務檢查時發現缺失，合併裁處180萬罰鍰及1項糾正案，公司將依主管機關意見辦理改善事宜。

2025-07-30 22:05

讀者迴響

熱門新聞

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

快訊／搶攻美國製造！鴻海增資換股　取得東元一成股權

快訊／鴻海、東元共同重訊　15：30證交所開獎

傳台灣關稅22％股匯雙殺　專家推估未來3劇本

即／大樂透5.97億一注獨得　創近5年最高總獎金

鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華股權小稀釋

鴻海、東元今暫停交易　傳與併購、合作案有關

即／川普宣布「印度關稅25%還要罰款」

台新新光金控歡慶合併　祭出逾40項專屬優惠

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366