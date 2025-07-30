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嘉實多參展OCP APAC Summit　秀液冷解決方案功AI資料中心市場

▲▼BP嘉實多熱管理事業部總裁黃建棠（右）與台灣及東北亞業務開發總監蘇禾程（左）。（圖／記者高兆麟攝）

▲BP嘉實多熱管理事業部總裁黃建棠（右）與台灣及東北亞業務開發總監蘇禾程（左）。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

全球潤滑與熱管理領導品牌嘉實多（Castrol），將於 2025 OCP APAC Summit 中，由嘉實多熱管理全球總裁黃建棠代表出席並發表專題演講，完整闡述嘉實多在資料中心液冷領域的全方位解決方案（End-to-End Service）服務藍圖，涵蓋設計、測試、建置、營運與後續維護等全生命週期解決方案。

嘉實多熱管理事業部專注於資料中心與能源儲存系統的熱管理解決方案。該部門在全球設有四個技術中心，服務範圍涵蓋美國、歐洲、中東、中國、澳洲及東南亞等市場。嘉實多運用先進創新的熱管理技術，並透過與全球商業夥伴的緊密合作，開發出 Castrol ON 資料中心冷卻液，以滿足人工智慧（AI）、機器學習（ML）與雲端運算等應用日益增加的散熱需求，協助資料中心在整個生命週期中維持最佳效能。

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嘉實多亦將於現場展示其專為資料中心打造的液冷技術與應用成果，體現其從散熱流體到整合服務的全球熱管理能力。展區將亮相多款技術亮點，呼應嘉實多如何協助資料中心在 AI、高效能運算（HPC, High Performance Computing）與永續發展的關鍵趨勢中實現低能耗、高效能運作。

嘉實多熱管理業務近年積極拓展全球市場，並憑藉其深厚的流體技術底蘊與系統化部署經驗，成為 Open Compute Project（OCP）熱管理專案的核心參與者，致力推動液冷標準與產業升級。

關鍵字： 嘉實多

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