關稅對散裝船運影響估僅2.3%　9月開始美國輸各國穀物估將大增

▲9月美國穀物登場後，估計出口貨量將會大幅增長，對於巴拿馬型船與超輕便型船都是一大利多。（圖／翻攝自裕民官網）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI) 近4個工作日下跌263點，跌破2000點，跌幅11.65%，昨(30)指數為1995點。裕民航運(2606)高階指出，下跌與關稅無關，是市場供需變化出現的短期波動影響，克拉克森估計關稅對散裝船運的影響僅2.3%，下半年是傳統旺季，市場發展估計會優於上半年。

業界高階則指出，很多國家已承諾提供美國農產品進口低關稅或零關稅，預料9月美國穀物登場後，出口貨量將會大幅增長，對於巴拿馬型船與超輕便型船都是一大利多。

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裕民高階分析，這一波運價漲跌，主要是受大西洋航線的船舶供給狀況，由於多數散裝船都是往中國跑，因為塞港或需求因素，就會造成大西洋航線船舶供給不足，造成運價上漲，市場情況改善了，運價就會回落，就是這樣震盪起伏，很難預料下一周運價會怎麼走。

業界高階則分析，目前巴西出口礦砂貨量持續增長，穀物運輸雖熱絡，但已接近尾聲，接下來就等9月美國穀物登場，今年因為美國透過關稅談判為穀物輸往各國爭取到低關稅或零關稅，估計今年美國穀物出口量會有很大成長。

第四季是散裝船運傳統旺季，加上今年12月西非幾內亞的「西芒杜鐵礦」即將開始量產，該礦區由中國、新加坡和幾內亞三方共同開發，加上本月19日中國已宣布，正式啟動位於西藏高原東緣的雅魯藏布江下游水力發電計畫，建設全球最大水壩，工程預算高達1.2兆人民幣，約新台幣5.4兆，鋼鐵需求拉高，對於海岬型船都是利多。

昨晚8點公布的BDI雖然下跌114點，但是9點半收盤的期貨運價上漲，海岬型船8月日租22,375美元、第三季22,725美元、第四季23,400美元，分別上漲104、251、283美元，巴拿馬型船8月日租12,800美元、第三季13,342美元、第四季11,750美元，分別上漲23、53與238美元。