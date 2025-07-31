只花100元電腦選號！台東幸運兒「1人獨得5.97億」大樂透頭獎

▲在連摃16期後，29日大樂透5.97億元頭獎，由1人獨得。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

在連摃16期後，台彩大樂透於29日在台東縣台東市永樂里的「百速彩券行」開出5.97億元頭獎，還是1人獨得，讓人羨慕不已。業者指出，第一時間接獲通知時，一度以為遇上詐騙，經再三查證才確認真的中獎。台灣彩券公司30日透露，這名頭獎幸運得主只花了100元，用電腦選號買了2注大樂透，其中1注就中了頭獎，抱走近6億高額獎金。

第114000074期大樂透29日開獎，開出的中獎號碼為02、05、14、19、36、45，特別號43，累計頭獎獎金高達5.97億元，是近5年來最高單期頭獎紀錄，而且還是1注獨得，由台東縣台東市永樂里的「百速彩券行」開出。

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彩券行范姓業者受訪時指出，彩券行開業才短短2年，竟能開出高額頭獎，實在是不可思議。她表示，前晚打烊後整理帳務時，接到電話通知店內開出頭獎，當下還以為是詐騙電話，直到親自查詢台彩官網，才確認中獎消息為真，當下腦筋一片空白，還透露可能是自己從家裡帶來的彌勒佛像庇佑。不過對於中獎者的身分，業者坦承「印象不深」。她表示店內客人很多，加上本期獎金高昂，「人來來去去的，實在記不清楚」。

台彩公司則於30日透露，這名大樂透頭獎的幸運得主，是用電腦選號花100元買了2注，其中1注就中了頭獎5.97億元。

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