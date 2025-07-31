聯準會利率連5次按兵不動　債券市場有3大觀察趨勢

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）



記者巫彩蓮／台北報導

聯準會7/30如預期維持利率於4.25～4.5%、連五次按兵不動，加上美國公布第二季經濟成長率及民間就業報告亮麗，淡化九月降息預期，富蘭克林坦伯頓固定收益團隊認為，債券市場未來有三個觀察趨勢，首先仍是聯準會的利率動態：關稅對於通膨和經濟的衝擊逐漸顯現，聯準會若以抗通膨為優先，恐無法太快降息；其次，信用債利差縮減至十多年來低檔區，恐無法有效防禦系統性或非系統性風險；第三則是美元貶值；川普上任後儘管海外對美元資產需求仍強，但美元仍然貶值，部份原因在於國際投資人藉由貨幣對沖操作降低美元曝險。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，聯準會年底前應該只會降息一次，綜合考量財政赤字與持續強韌的經濟表現，以及下一任聯準會主席可能面臨的寬鬆壓力，預期美國公債殖利率曲線將趨陡、長率端維持於較高水準，十年期公債殖利率可能將處於4.5～5%之間。

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富蘭克林證券投顧表示，工業國家中的美國和日本都有政府債務負擔過重的問題，歐盟國家則將開始擴大財政支出，反觀新興國家政府歷經多次危機後，多有抗通膨與財政改革的成效機會。就投資策略，美元為國際準備貨幣的地位現無法被取代，採取中天期持債、廣納各類債券機會的美元精選收益複合債型基金仍可做為配置核心，並可搭配全球當地公債或新興國家當地公債型基金，分享全球更廣泛的投資機會。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜·德賽表示，儘管美國經濟仍強韌，但下半年成長恐放緩、企業信用債利差過緊、美元貶值，國際投資人對美元計價資產持有意願可能減低，而且市場也低估美國財政、地緣政治和經濟風險，恐將加劇評價面過貴資產的震盪風險。此時更須藉由專業經理團隊的複合債策略，廣泛配置於各類債券並參與美國以外的國際債市，一旦市場出現新的機會，亦可伺機掌握。

富蘭克林坦伯頓全球債券基金經理人麥可．哈森泰博表示，美元面臨降息和景氣走緩的循環性利空、財政和經常帳雙赤字的結構性利空，以及評價仍貴而仍有貶值壓力。反觀新興國家普遍已因通膨控制有成而轉向降息、美國政策反而趨使新興國家之間的貿易往來更加緊密，而且諸如南非、巴西等國本身改革題材漸收成效，帶動當地債、匯資產增值機會。工業國家公債中，也不乏有如澳洲、挪威等財政政策嚴謹以及商品收入題材的債匯機會可尋。

