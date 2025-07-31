高股息配息率將下修　分析師建議「轉進這類ETF」！

記者劉邠如／綜合報導

政府出手限制高股息 ETF 的配息，不少投資人質疑是否是「不讓散戶賺錢」，也擔憂月月配未來恐怕要沒了。對此，資深分析師陳唯泰指出，主管機關的目的其實是為了保護投資人。他解釋，部分高股息 ETF 在過去配息過程中動用了較多的資本利得，使得投資人誤以為年化殖利率長期可達 10% 以上，進而產生錯誤的投資預期。因此，金管會才會要求配息率不得高於追蹤指數的股息收益率，盼能降低誤導，導正配息來源結構。

當金管會針對高股息 ETF 的配息來源訂出「實際配息率不得高於參考配息率」的新規後，不少投資人開始疑惑，政府為什麼要管這麼多？是不是不想讓我們賺錢？針對這樣的疑問，資深分析師陳唯泰受訪時表示，主管機關的目的其實是為了保護投資人：「現在的金管會針對這個所謂高股息的 ETF，他們對於配息率的規範，是不得高於指數的股息收益率。」他進一步指出，「也就是說在未來，就資本利得來發放股息的水準，可能會降低。但是對投資人來講，其實也沒有太大的一個損失，因為這個股息沒有發放這麼多，相對於它的淨值的累積，就會持續的一個增加。」

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▲分析師陳唯泰 。（圖／合成圖）

他舉例說明，「大家可以去想想看，像 0050 跟 0056 的差別。0050 它沒有這麼高的一個配息，但是呢，它把所賺的這個資本利得，都反映在淨值上面。所以在經過多年之後，0050 跟 0056 的價格就明顯地拉開了。接下來在整個高股息的 ETF 的部分，雖然說股息沒有領那麼多，但是在整個高股息 ETF 的價格會持續地往上做推升。」

針對市場上熱門的「月月配」機制是否會受到新政策影響，陳唯泰分析：「月月配有可能會減少，因為目前金管會所推動的政策，就是希望高股息的 ETF，它所配發的股利，都來自於成分股所發放的股息。我們台灣所謂的除權除息旺季，基本上都是在每年的 7 月份跟 8 月份。所以在每年的第一季、第二季，基本上是屬於股息的乾涸期(低配息期)。在這種股息的乾涸期的情況之下，想要維持固定的月月配的股利，其實難度的確就會增加。所以接下來股息的政策，很可能就會回到下半年所配發的股利相對比較高，上半年相對比較低的情況。」

面對過去想靠 ETF 配息安排退休生活的族群是否受影響，他表示：「我覺得可能投資人要另外再尋找標的，因為在金管會新的政策之下，投資人的固定現金流的確是有可能會受到影響。在這種情況之下，如果投資人想要有其他的現金流入的話，可能要去尋找一些其他的投資商品。那穩定配息的還有是債券相關的 ETF，投資人不妨多加留意。」

至於未來選擇 ETF 時該如何挑選？陳唯泰指出：「ETF 的種類還蠻多的。那對於一些退休族來講，如果說擔心波動度的話，我覺得可以挑選一些具有低波動度設計的 ETF，這樣子它們的淨值才會有一定的累積成長。否則有些標榜成長型的 ETF，很可能它在淨值的波動度會比較高。所以如果說想要追求穩健投資的投資朋友，我覺得大家可以去看一下有低波動相關的 ETF，會比較適合。」