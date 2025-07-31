日月光第2季每股賺1.74元　看好下半年表現

▲日月光今日舉行法說會。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
封測大廠日月光投控（3711）今（30）日舉行法說會並公布2025年第二季財報，受惠先進封裝及整體測試動能延續，單季合併營收達新台幣1,507.5億元，創同期次高，季增1.8%、年增7%。稅後歸屬母公司業主淨利為75.21億元，與上季相當，每股基本純益（EPS）為1.74元，略低於前一季的1.75元。公司表示，匯率波動對獲利影響有限，並預期下半年尖端測試與一站式解決方案將成成長動能主軸。
日月光指出，第二季毛利率為17%，較上季與去年同期分別提升0.2與0.6個百分點；營業利益101.93億元，營益率6.8%，也分別季增與年增0.3與0.4個百分點。公司表示，主要成長動能來自先進封裝與測試業務的穩健發展。
觀察產品結構，第二季通訊應用營收佔比達46%、電腦應用24%、車用、消費電子與其他共計約30%；前十大客戶營收占整體比重約60%，顯示業務集中度維持穩定。
日月光投控營運長吳田玉指出，2025年上半年以美元計算之合併營收年增9%，其中封裝與測試營收年成長達18%。尖端先進封裝及整體測試成長幅度優於一般封測業務，且一般封測領域也出現復甦跡象。
「尖端先進封裝及測試營收占上半年整體封測業務已超過10%，較2024年全年的6%顯著提升。」吳田玉表示，測試業務上半年年增率達31%，預期下半年一站式服務與尖端測試需求仍將強勁，有望持續推升整體業績表現。
在資本支出方面，日月光上半年投入機器設備約19億美元，廠房、設施與自動化支出約為9億美元，合計達28億美元，重點布局集中於先進封裝與測試產能擴張，反映公司對長線高階封測需求的信心。
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