快訊／173萬股民注意！00878配息連3縮至0.4元 8／18除息

擁有173萬受益人的「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（31）日公告最新配息結果，每股配發0.4元，為連續3次縮水，預計8月18日除息，8月15日為最後買進日，9月11日入帳。

快訊／三商壽資本改善計劃不足 金管會開罰董座降薪至7成為期1年

三商美邦人壽因資本適足率不足，遭金管會要求提出資本改善計劃，但成效不彰，金管會今（31）日宣布祭出裁罰，處三商美邦人壽董事長翁肇喜降薪至前一年度的7成，為期1年。

面板雙虎Q2表現「友達獲利、群創虧損」 雙雙保守看下半年

台灣兩大面板廠群創光電（3481）與友達光電（2409）今（31）日公布2025年第二季財報。受匯率波動與終端需求變化影響，兩家公司對第三季展望均偏保守。不過在營運表現上呈現分歧，友達持續繳出獲利成績，單季稅後淨利為19.5億元；群創則單季稅後虧損為6.8億元。

362萬人今領錢！585億首批退稅款 2資格最先入帳

今年5、6月申報113年度綜所稅首批退稅來了！362萬人今（31）日喜迎首批退稅款入帳，財政部估計將發出585億元，其中有2種人最先領錢。

20萬股民注意！00939小貼息 2關鍵因素成亂流

擁20.47萬受益人的統一台灣高息動能ETF（00939）今（31）日除息，但受到川普關稅台灣遲遲未等到開獎台股震盪，加上金管會對高息ETF配息提出指引反造成投資人不安，00939除息氣勢受到干擾，早盤呈現走低格局，最低來到13.63元，跌幅未達1%，仍有機會挑單連7次1日填息。

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購 鴻海同步漲逾3%

受到鴻海（2317）入股效應加持，東元（1504）今（31）日開盤跳空奔抵漲停，每股報51元為6月18日以來、約1個半月新高，委買張數一度超過15.5萬張。鴻海早盤最高報178元，漲逾3.8%，開盤15分鐘成交量近2萬張。

蘋果關閉中國門市落居老三 謝金河：庫克面臨空前挑戰

美國總統川普發動關稅戰，引發全球供應鏈轉移，蘋果也不例外，財信傳媒董事長謝金河以「蘋果的中國變數」為題，撰文描述蘋果關閉中國大陸據點，降低中國生產比重，乃至於中國大陸手機市場占有率遭到Vivo、Oppo等品牌夾殺等現象，以往蘋果都是全球巿值最大的企業，如今市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，成為第三，這是執行長庫克空前的挑戰。

智慧能源週與淨零永續展 打造最具指標的綠色產業採購交流平台

由外貿協會(TAITRA)與SEMI國際半導體產業協會旗下GESA綠能暨永續發展聯盟共同舉辦的「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」與「台灣國際淨零永續展(Net-Zero Taiwan)」將於今年10月29日至31日於台北南港展覽館1館盛大展出，聚焦「能源轉型」與「淨零減碳」，串聯完整再生能源供應鏈與解決方案，打造亞太最具指標性的綠色產業採購交流平台，歡迎各界業者踴躍登記參觀。

日月光第2季每股賺1.74元 看好下半年表現

封測大廠日月光投控（3711）今（30）日舉行法說會並公布2025年第二季財報，受惠先進封裝及整體測試動能延續，單季合併營收達新台幣1,507.5億元，創同期次高，季增1.8%、年增7%。稅後歸屬母公司業主淨利為75.21億元，與上季相當，每股基本純益（EPS）為1.74元，略低於前一季的1.75元。公司表示，匯率波動對獲利影響有限，並預期下半年尖端測試與一站式解決方案將成成長動能主軸。

兆豐金反詐騙！董座宣誓「永無止境」 串連警檢主動聯防

金融機構是民眾金流往來第一線，也是打詐、防詐重要防線，身為官股領頭羊，兆豐金打詐不遺餘力。董事長董瑞斌受訪時直言「打詐就是一條永無止境的路」，因為我們在改善防詐技巧同時，那些詐騙集團在改善他們的詐騙技巧，而打詐不只是單純金融機關，還包括檢調單位通力合作，以及媒體宣導。