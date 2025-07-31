Xeneta：關稅雖然沒像原來那麼糟糕　貨櫃船司卻可能在打必敗的仗

▲Xeneta分析，關稅雖然沒像原來那麼糟糕，貨櫃船公司卻可能正在打一場必敗的仗。（圖／路透）

記者張佩芬／綜合報導

各國與美國關稅協議陸續出爐，挪威海運市場情報平台Xeneta分析，關稅雖然沒像原來那麼糟糕，貨櫃船公司因為船噸供給嚴重過剩，卻可能正在打一場必敗的仗。對此國內超大型攬貨公司負責人認為，船公司會透過縮減航班，減少艙位來維持運價，使其不致賠錢；上市櫃攬貨公司高階則認為，只要紅海沒復航，船公司的艙位調節機制就可穩住運價。

Xeneta的高級航運分析師艾米麗‧施陶斯布爾(Emily Stausboll)分析，自2025年6月1日以來，從中國到美國西海岸的平均現貨價格下降了近六成，美國東海岸的運費也大幅下降超過四成，從北歐到美國東海岸的平均現貨價格下跌約5%，與今年1月1日相比，降幅約25%。

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她指出，美國的貿易協定不是靈丹妙藥，不應指望它們能給低迷的海運市場注入新的活力，美國對從歐盟進口的商品徵收15%的關稅對貨主來說並不是好消息，只是不像原本那麼糟糕。

她說：「我們也可以肯定，在斯德哥爾摩舉行的美中談判不會使進口成本回到特朗普4月份全面徵收互惠關稅之前的水準，在需求低迷的背景下，美國貿易的現貨匯率暴跌，並可能進一步下跌，儘管航運公司最近幾周通過削減運力成功減緩了這一下降。」

與關稅的財務影響相比，運費下降帶來的任何節省都顯得微不足道，因此，即使是最樂觀的託運人也必須面對美國貿易政策的現實。由於關稅對進入美國的貨櫃船運需求的影響，航運公司面臨著挑戰。

在關稅暫時降低後，託運人在4月和5月將進口貨物預先運往美國，貨運熱潮現在已經結束，運費正在大幅下降，尤其是來自遠東的長途貿易。她補充說：「航運公司已經在削減美國航線的運力，以防止運費進一步下跌，但由於全球貨櫃船運的供給嚴重過剩，它們可能正在打一場必敗之戰。」

「近年來，在供應鏈動蕩之後，航運公司報告了巨額利潤，但除非他們能夠阻止運費的急劇下降，否則那些日子可能會結束。」