ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

水冷元件需求扶搖直上　CSP擴資本支出ASIC伺服器助攻

圖／先探投資週刊 提供

全球雲端業者加碼ＡＩ資本支出不手軟，ＡＩ伺服器布建浪潮螺旋式向上成長，加上ＣＳＰ廠ASIC Server也陸續推出採用，液冷元件需求即將放量大步走。

文／林麗雪

ＡＩ軍備競賽持續如火如荼，全球雲端業者除了布建資本支出不手軟外，在資料中心的技術開發亦不遺餘力，台系硬體供應鏈都因此歡聲雷動，近期全球最大公有雲服務商ＡＷＳ推出自家設計的散熱系統，更等同宣布，液冷散熱將是未來資料中心設計主流，加上偏向客製化的ASIC Server也漸進採用液冷方案，水冷元件需求可望接棒扶搖直上。

AWS IRHX預示液冷主流

[廣告]請繼續往下閱讀...

微軟日前宣告，計畫到二○二六年將ＡＩ訓練算力提升五倍，明年微軟的資本支出預計仍會增加，目前微軟是北美ＣＳＰ廠中，首家給出二六年資本支出預估的廠家，金額將高達一○三○億美元，儘管年度資本支出增幅減緩，僅成長一成餘，但絕對金額卻創下歷史新高，明年微軟的資本支出金額仍相當驚人。

而就在不久前，Google亦宣布將今年資本支出從七五○億美元上調至八五○億美元，同時並指引明年資本支出會進一步增加，凸顯雲端服務供應商持續加碼投資ＡＩ的信心，並削減了市場對於政策的不確定性，ＡＩ伺服器布建熱潮正持續螺旋式向上成長中。

龐大資本支出支撐下，ＡＩ產業技術亦持續越級打怪，日前全球最大公有雲服務商ＡＷＳ推出自家設計的散熱系統IRHX（排列熱交換器；In-Row Heat Exchanger），此項技術可用於現有或新建的資料中心，成為高強度散熱需求的伺服器機櫃解決方案，如輝達的GB200 NVL72，業者認為，這等同宣布，液冷散熱將是未來資料中心的設計主流。

而除了輝達的GB200及GB300將帶來高強度的散熱需求外，隨著ＡＩ進入推論主導世代，具備更佳客製化能力、且對客戶預算負擔更低的ASIC AI伺服器出貨量也將逐步增加，明、後年四大ＣＳＰ廠ASIC晶片開發計畫已相當明確且快速推進中，如Google的TPU v8p及TPU v7e將於明年第四季推出；Meta的MTIA v2及MTIA v3將分別於明年第一季及第三季發表；ＡＷＳ今年第四季將有Ｒ２晶片將推出，緊接著明年第二季及第三季將分別有Trainium3及Trainium3 Lite要發表；微軟今年第四季則有M200，M280及M400則計畫明年下半年推出。

ASIC伺服器陸續採用液冷

ＣＳＰ廠ASIC晶片推進力道加快，將帶動ＡＩ伺服器市場的出貨焦點從ＧＰＵ伺服器往ASIC伺服器跨進，明年ASIC伺服器的成長動能將明顯比整體ＡＩ伺服器來得強勁，外資高盛證券即預估，明年ASIC伺服器全球出貨將高達五九．一萬台，較今年成長率高達四○％，成長力道不容小覷。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2363期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

俄羅斯8.7強震！日本「北海道到九州」升級海嘯警報

推薦閱讀

快訊／173萬股民注意！00878配息連3縮至0.4元　8／18除息

快訊／173萬股民注意！00878配息連3縮至0.4元　8／18除息

擁有173萬受益人的「國民ETF」國泰永續高股息（00878）今（31）日公告最新配息結果，每股配發0.4元，為連續3次縮水，預計8月18日除息，8月15日為最後買進日，9月11日入帳。

2025-07-31 14:39
快訊／三商壽資本改善計劃不足　金管會開罰董座降薪至7成為期1年

快訊／三商壽資本改善計劃不足　金管會開罰董座降薪至7成為期1年

三商美邦人壽因資本適足率不足，遭金管會要求提出資本改善計劃，但成效不彰，金管會今（31）日宣布祭出裁罰，處三商美邦人壽董事長翁肇喜降薪至前一年度的7成，為期1年。

2025-07-31 16:16
面板雙虎Q2表現「友達獲利、群創虧損」　雙雙保守看下半年

面板雙虎Q2表現「友達獲利、群創虧損」　雙雙保守看下半年

台灣兩大面板廠群創光電（3481）與友達光電（2409）今（31）日公布2025年第二季財報。受匯率波動與終端需求變化影響，兩家公司對第三季展望均偏保守。不過在營運表現上呈現分歧，友達持續繳出獲利成績，單季稅後淨利為19.5億元；群創則單季稅後虧損為6.8億元。

2025-07-31 16:12
362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

今年5、6月申報113年度綜所稅首批退稅來了！362萬人今（31）日喜迎首批退稅款入帳，財政部估計將發出585億元，其中有2種人最先領錢。

2025-07-31 09:39
20萬股民注意！00939小貼息　2關鍵因素成亂流

20萬股民注意！00939小貼息　2關鍵因素成亂流

擁20.47萬受益人的統一台灣高息動能ETF（00939）今（31）日除息，但受到川普關稅台灣遲遲未等到開獎台股震盪，加上金管會對高息ETF配息提出指引反造成投資人不安，00939除息氣勢受到干擾，早盤呈現走低格局，最低來到13.63元，跌幅未達1%，仍有機會挑單連7次1日填息。

2025-07-31 10:14
東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

受到鴻海（2317）入股效應加持，東元（1504）今（31）日開盤跳空奔抵漲停，每股報51元為6月18日以來、約1個半月新高，委買張數一度超過15.5萬張。鴻海早盤最高報178元，漲逾3.8%，開盤15分鐘成交量近2萬張。

2025-07-31 09:27
蘋果關閉中國門市落居老三　謝金河：庫克面臨空前挑戰

蘋果關閉中國門市落居老三　謝金河：庫克面臨空前挑戰

美國總統川普發動關稅戰，引發全球供應鏈轉移，蘋果也不例外，財信傳媒董事長謝金河以「蘋果的中國變數」為題，撰文描述蘋果關閉中國大陸據點，降低中國生產比重，乃至於中國大陸手機市場占有率遭到Vivo、Oppo等品牌夾殺等現象，以往蘋果都是全球巿值最大的企業，如今市值比微軟少7000億美元，輸輝達1.2兆美元，成為第三，這是執行長庫克空前的挑戰。

2025-07-31 10:56
AI＋ESG雙素養夯　青年引領永續與創新

AI＋ESG雙素養夯　青年引領永續與創新

2025-07-31 17:31
快訊／主動式ETF首檔配息了！00982A配0.236元　年化配息率逾8%

快訊／主動式ETF首檔配息了！00982A配0.236元　年化配息率逾8%

今年5月才陸續掛牌主動式ETF，統計目前已有5 檔投資在台股。而掛牌不到3個月、主動式ETF群益台灣強棒ETF（00982A）今（31）日公布首次配息公告，搶下首檔配息的主動式ETF，00982A宣布每股配發0.236元，以今日收盤價11.76元來計算，預估年化配息率逾8%，統計目前2萬2204位投資人可望同步受惠。

2025-07-31 16:57
大宇資進軍半導體投資揚智、光罩　董座：短期以「止血、優化」為目標

大宇資進軍半導體投資揚智、光罩　董座：短期以「止血、優化」為目標

大宇資（6111）近來積極布局半導體產業，旗下集團已接連入股揚智（3041）與台灣光罩（2338），對此，大宇資集團董事長凃俊光今日受訪時表示，跨入半導體是基於集團長期發展策略，將資源導向國家產業主流，並強調對兩家企業的經營將以「止血、優化」為階段性目標，期待明年起展現轉型成果。

2025-07-31 15:56

讀者迴響

熱門新聞

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

快訊／173萬股民注意！00878配息連3縮至0.4元　8／18除息

362萬人今領錢！585億首批退稅款　2資格最先入帳

凱基人壽踩3道紅線　金管會開罰180萬元加1糾正

高息神話退場？ETF配息新規上路！ETF專家：00929、00713還穩住！

東元亮燈爆逾15萬人排隊搶購　鴻海同步漲逾3%

鴻海結盟劍指「星際之門」　東元手握2關鍵門票

台新新光金控歡慶合併　祭出逾40項專屬優惠

鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華股權小稀釋

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366