為抵制上海振華重工　美國會擬給美製港口起重機25%至60%投資抵免

▲全球約八成橋式貨櫃起重機出自上海振華重工。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／綜合報導

美國媒體昨(30)日報導，眾議院提出的一項法案將為美國公司製造或維修岸橋起重機提供25%的投資稅收抵免，該法案還包含40%的生產稅收抵免，如果90%的起重機零件也在美國生產，則抵免額將升至60%。這項措施主要為了抵制上海振華重工生產的港口起重機，該公司自2006年起，市占率名列全球第一已有18年，全球約80%的橋式貨櫃起重機出自該公司。

在2021年，美國智庫分析師曾就台灣港口設施採用大陸製造機具提出間諜論，有國安顧慮，當時台灣港務公司說明，橋式機是買大陸振華的，但控制系統是德國ABB或西門子，而且是港公司自己內部操控系統的傳輸內網，不會有資安、國安問題。

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陽明海運的高明貨櫃碼頭系統則是購自韓國，也指出碼頭的作業系統為封閉式網路系統，亦具資訊安全相關保護設備，與外界網路並無連結；港務公司為求慎重，還曾經請專業人員檢覈，還請數位部再檢覈，確定沒有資安與國安問題。

去年2月美國當時的拜登政府曾宣布未來5年內將投資2百多億美元用於港口安全，包括貨運起重機生產。這筆資金來自2021年通過的1兆美元的基礎設施建設法案，擬用於支持日本三井集團在美國的一家子公司生產起重機，這將是30年來首次在美國國內生產起重機。

美國對於港口擁有高比例的中國大陸製造港口起重機一直耿耿於懷，這次由密西西比州共和黨眾議員邁克·埃澤爾提出的《港口起重機稅收抵免法案》，以減輕“投資美國製造的起重機及其零部件的公司的財務負擔……並減少美國對外國關鍵港口設備供應商的依賴為目標。

該法案將為製造或維修岸邊起重機的美國公司提供25%的投資稅收抵免。此外，該法案還包含40%的生產稅收抵免，如果90%的起重機零件也在美國生產，則抵免額將升至60%。

該法案直指上海振華重工(ZPMC)在美國港口起重機市場佔80%的市場份額，對其構成壟斷。一些國會議員聲稱，ZPMC在美國港口的起重機有安全隱患，駭客可以透過起重機上的遠端監控軟體來幹擾其運作。

該法案的共同提案人之一、弗吉尼亞州共和黨眾議員Jen Kiggans在聲明中表示：「來自中國共產黨的網絡入侵和間諜活動的威脅是真實存在的。我深感擔憂的是，我們的許多港口被迫使用一家中國國有企業生產的起重機。」

該法案已獲得美國港務局協會(AAPA)的支持。 AAPA 主席 Cary Davis 表示，由於目前美國國內沒有岸橋起重機製造商，這項稅收抵免政策是「在供應方面邁出的切實的第一步，旨在激勵未來幾年關鍵貨物裝卸設備回流。

不過，AAPA對其他推動起重機製造業回流的努力並不熱衷。該組織表示，它不贊成美國貿易代表提出的對中國製造的起重機徵收100%關稅的提議。這是川普為美國奪回海上物流業市場份額而製定的戰略的一部分。

業界高階指出，如果美國真要大幅換掉中國製造的起重機，除了要耗費巨資，恐怕會讓經營效率不彰的美國港口立刻出現嚴重壅塞與癱瘓現象，應該參考台灣，採用非中國的操控系統。