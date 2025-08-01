美國關稅政策多變市場波動成常態！債券或成資產穩定器　助「債」創高峰

▲《雲端好富友－基富通市場觀察室》邀請施羅德投信產品發展部副總經理林良軍深度剖析，教你掌握下半年投資的關鍵。（圖／公司提供）



記者巫彩蓮／台北報導

美國川普新的關稅稅率預計8月1日全面啟動生效，不過強調即使期限過後仍保有協商空間，這場延宕多時的貿易戰，一直讓市場籠罩不確定陰影，專家建議，當市場波動成為常態，投資核心部位應納入可以降低波動的「債券型」產品，其中整合政府債、公司債、MBS（不動產抵押債權證券化）等多元債券資產的「複合債」，更有利分散風險、提升績效。

從2024年第3季至今，全球金融市場宛如高空彈跳般劇烈波動，美股從破底反彈、標準普爾500和那斯達克屢創新高，面對市場動盪要怎麼因應？《雲端好富友－基富通市場觀察室》邀請施羅德投信產品發展部副總經理林良軍深度剖析，教你掌握下半年投資的關鍵。

根據《富比世》統計，美國總統自4月以來政策轉向已達27次，顯示美方將關稅、匯率、降息等手段視為談判籌碼，意圖縮減貿易逆差並推動製造業回流。林良軍指出，這樣的「政策髮夾彎」將會成為未來三年半的常態，投資人必須習慣並因應不確定性的市場環境。

▲可點圖放大

林良軍建議，在多空交錯的盤勢下，投資核心應納入可降低波動的「債券型」商品。以2025年來看，美股高檔曾修正18.8%、全球股市下修16%，但全球複合債僅微幅下跌0.8%，顯示債券能在劇烈波動中為投資組合注入穩定性。

對於2025下半年的債券市場，林良軍表示，若經濟成長與企業獲利持穩，股市並不容易大跌，此時相對看好「公司債」而非與貨幣政策高度連動的「公債」。尤其在美歐市場中，投資級（IG）短天期債因波動小、估值具吸引力，更是佈局首選。

在當前的市場環境下，債券已不全然是「保守」或「避險」的代表。林良軍強調，儘管通膨影響、財政赤字、債務上限與匯率波動等潛在風險仍需關注，但根據近期市場數據分析，整體風險尚屬可控，只要選對債券券種，透過複合債策略，把握短天期、區域精選與債種多元化三大重點，即可打造既具收息潛力、提高報酬穩定性、又能降低波動度的債券組合。

▲可點圖放大

針對集債券優點之大成的「複合債」，林良軍指出，其整合多元債券資產（如政府債、公司債、MBS等），可望分散風險、提升績效。相較於長天期美國公債或單一國家的投資等級債，全球複合債績效更為突出，歐洲地區近來表現亦具利多支撐。

對於想佈局債券的投資人，林良軍以「施羅德(環)環球收息債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」為例，不僅布局美國，更加重歐洲與金融產業部位，並透過MBS等策略配置期望創造收益與穩定。此外，新級別「穩定月配」也已上市，為有配息需求的投資人提供更多元選擇。

▲可點圖放大

隨著8月1日對等關稅正式啟動，市場波動將再掀高潮。林良軍提醒，關鍵在於提前配置、靈活調整。穩中求勝、低點布局債券型資產，預期將是下半年投資勝出的重要關鍵。



＊基富通證券廣編文章