丹娜絲颱風賑災　證券周邊單位F4、元大金、凱基金各捐款2000萬元

▲證券周邊單位F4再捐款2千萬丹娜絲颱風賑災。（圖／台灣證交所）

記者巫彩蓮／台北報導

丹娜絲颱風7月6日強襲臺灣中南部造成重大災情，金管會轄下證券期貨相關機構，包括台灣證交所、櫃買中心、台灣期交所及台灣集中保管結算所，之前已捐助800萬元賑災，今（31）日再宣布合力共將捐款2000萬元，合計捐款達2800萬元，元大金（2885）、凱基金（2883）同步宣布捐贈2000萬元

證交所表示，由於近日中南部持續豪雨成災，重創各地建設及居民生計，為發揮人飢己飢，人溺己溺之精神，周邊單位再次合力捐助2000萬元，撫慰受災戶度過艱難時刻。

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證交所、櫃買中心、期交所及集保結算所本於企業社會責任，本次捐款將匯至財團法人賑災基金會救災捐款專戶，援助災區災民之災害損失、緊急醫療、收容安置及復原重建等相關費用，以協助地方政府及災民度過難關。

元大金今日宣布捐助2000萬元予衛福部轄下賑災基金會捐款專戶，協助災害援助、緊急醫療、收容安置及後續復原重建等項目，元大金表示，災後立即啟動緊急應變機制及關懷顧客專案，包括證券、銀行、人壽、投信、期貨等全台營運據點均正常營運。

凱基金控將捐贈2000萬元透過旗下「財團法人凱基社會福利慈善基金會」與集團志工同仁一起提供多面向的關懷與急難救助，實際行動為受災民眾送上溫暖與支持，展現公益關懷精神以及行動力。