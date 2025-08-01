台灣20％暫時性稅率　她曝多日韓5%關稅「2個月能看出差別」

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）7月31日宣布台灣列入20％的關稅稅率組別，引發國人正反意見熱議。財經網美胡采蘋推測，總統賴清德表明目前的20％是暫行關稅，還有可能再降，「我想談判團隊還是應該有所取捨，比日韓多5％關稅的影響，這2個月立刻能看出差別。」

▲台灣被美國列入20％的關稅稅率組別，日本、南韓則是15％。（資料照／紐澤西港務局提供）

美國總統川普（Donald J. Trump）7月31日簽署最新行政命令，宣布將對多個國家的商品關稅進行調整，以應對美國龐大且持續存在的貿易逆差。台灣被列入20％的關稅稅率組別，與孟加拉、斯里蘭卡和越南等國並列，且高於日本、南韓和英國等重要貿易夥伴。

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總統賴清德1日一早表示，台灣的「暫時性關稅」為20％，主要原因是，因為談判的程序安排，台美雙方還未完成總結會議，因此，美方先對台灣公布20％的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降稅率。

財經網美胡采蘋在臉書發文分享自己的看法，她表示，總統賴清德表明目前的20％是暫行關稅，還有可能再降，「我想談判團隊還是應該有所取捨，比日韓多5％關稅的影響，這2個月立刻能看出差別。」