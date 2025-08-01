關稅攤牌！投信：台灣握3籌碼　有望再拚延長賽對談資格

▲美國白宮公布台灣對等關稅稅率為20%，台股一度大跌逾300點。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台美關稅稅率正式攤牌！美國白宮於美國時間7月31日（台灣時間8月１日清晨）公布總統川普簽署的最新行政命令，公布對各貿易夥伴的對等關稅稅率，其中台灣稅率為20%終於定案，比起日韓的15%還要高，引發市場譁然。對此國泰投信表示，台灣主力輸美商品關稅其實並不直接受到對等關稅影響，後續仍有談判空間。

國泰投信產品研究發展部協理楊正豪表示，今晨公布的稅率只是四月時公布的對等關稅稅率的更新，並不適用在關稅豁免清單（Annex II）以及新增豁免項目的總統備忘錄，且適用於現行20%稅率的商品僅占台灣對美輸出商品總體的25.2%，其餘半導體、伺服器、藥品原料、關鍵零組件、礦產與化工材料等主力輸美商品，在232條款調查完畢後方能得知實際徵收稅率，目前仍按照現行稅率出口，受到對等關稅衝擊影響較小。

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楊正豪補充，台灣總統府發言顯示仍隱含台美後續有對話可能，磋商可朝三大面向展開談判，包括加大對美半導體投資力度，雖然美國可能對半導體加徵特定產業關稅，但仍有機會爭取給予一定的免稅通道或投資移轉的時間。第二，可參考歐盟、英國、日本、印尼等國家協談，朝向增加美國軍售與能源物資採購。第三，根據行政院統計，台灣對美平均關稅為6.5%，可從調降至趨邁於0%進行協談，其中由於活體動植物產品、調製食品以及運輸工具的關稅較高，約坐落在9%-17%之間，應調整為重點協議目標，而根據行政院最新消息，農業補貼金額已提高至新台幣930億元。

目前美國已展開對半導體以及藥品進行232條款調查，該條規定旨在認定特定產品之進口是否影響美國國家安全，由於半導體關稅並不只針對半導體產品，更包括半導體製造設備（SME）及任何內含上述半導體或設備的終端產品，例如電子裝置、智慧型手機、資料中心設備等。也代表232條款上路後，台灣能憑藉完整的半導體產業優勢為籌碼，有望爭取到優於如韓國、歐盟等國半導體關稅的最惠國條款。

國泰投信ETF研究團隊表示，台灣自中美貿易戰後已逐步將半導體、AI伺服器等關鍵生產線擴散至美、墨、印度、越南、菲律賓等國，除降低對等關稅的風險，也可更接近主要市場，強化在全球科技供應鏈的關鍵地位。目前AI伺服器市場需求依舊強勁，預估2025年全球AI伺服器市場價值將達到3,000億美元，年增46.1%，AI伺服器的出貨量預估將維持雙位數成長，台廠伺服器供應商營收將持續受惠AI浪潮之下。

後續關稅談判稅率結果將牽動台股短期表現，建議在不確定期間持續透過定期定額、逢低加碼的方式累積市值型ETF單位數，針對風險趨向較為保守的投資人或退休族，則可考慮選擇防禦性較佳的高股息ETF適度布局，展望下半年隨著利空淡化、美國降息與《大而美法案》減稅利多發酵，加上AI伺服器出貨助攻，台股有望展現新格局。

