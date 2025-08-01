快訊／台股收盤大跌108.14點　台積電跌20元至1140

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（1日）開低走低，加權指數終場大跌108.14點，以23434.38點作收，跌幅0.46％，成交量3923.26億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌224.15點開出，指數開低走低，盤中最高達23484.21點，最低23168.27點，終場收在23434.38點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1140元，跌幅1.72％；鴻海（2317）上漲3.5元至181.5元；聯發科（2454）下跌20元至1350元；廣達（2382）上漲3.5元來到285元；長榮（2603）上漲1.5元至199.5元。

今天漲幅前5名個股為大量（3167）上漲17元，漲幅10％；鈺邦（6449）上漲10.5元，漲幅10％；事欣科（4916）上漲5.5元，漲幅10％；東元（1504）上漲5.1元，漲幅10％；金橋（6133）上漲1.4元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為中台（6923）下跌7.3元，跌幅7.02％；威力暘-創（6988）下跌1.15元，跌幅6.08％；亞德客-KY（1590）下跌51元，跌幅5.96％；研華（2395）下跌18元，跌幅5.37％；天瀚（6225）下跌0.6元，跌幅5.06％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 大量（3167） 187.0 ▲17.0 ▲10.0％ 鈺邦（6449） 115.5 ▲10.5 ▲10.0％ 事欣科（4916） 60.5 ▲5.5 ▲10.0％ 東元（1504） 56.1 ▲5.1 ▲10.0％ 金橋（6133） 15.4 ▲1.4 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 中台（6923） 96.7 ▼7.3 ▼7.02％ 威力暘-創（6988） 17.75 ▼1.15 ▼6.08％ 亞德客-KY（1590） 805.0 ▼51.0 ▼5.96％ 研華（2395） 317.5 ▼18.0 ▼5.37％ 天瀚（6225） 11.25 ▼0.6 ▼5.06％

資料來源：證交所