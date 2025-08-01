快訊／台股收盤大跌108.14點　台積電跌20元至1140

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（1日）開低走低，加權指數終場大跌108.14點，以23434.38點作收，跌幅0.46％，成交量3923.26億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌224.15點開出，指數開低走低，盤中最高達23484.21點，最低23168.27點，終場收在23434.38點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1140元，跌幅1.72％；鴻海（2317）上漲3.5元至181.5元；聯發科（2454）下跌20元至1350元；廣達（2382）上漲3.5元來到285元；長榮（2603）上漲1.5元至199.5元。
今天漲幅前5名個股為大量（3167）上漲17元，漲幅10％；鈺邦（6449）上漲10.5元，漲幅10％；事欣科（4916）上漲5.5元，漲幅10％；東元（1504）上漲5.1元，漲幅10％；金橋（6133）上漲1.4元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為中台（6923）下跌7.3元，跌幅7.02％；威力暘-創（6988）下跌1.15元，跌幅6.08％；亞德客-KY（1590）下跌51元，跌幅5.96％；研華（2395）下跌18元，跌幅5.37％；天瀚（6225）下跌0.6元，跌幅5.06％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大量（3167）
|187.0
|▲17.0
|▲10.0％
|鈺邦（6449）
|115.5
|▲10.5
|▲10.0％
|事欣科（4916）
|60.5
|▲5.5
|▲10.0％
|東元（1504）
|56.1
|▲5.1
|▲10.0％
|金橋（6133）
|15.4
|▲1.4
|▲10.0％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|中台（6923）
|96.7
|▼7.3
|▼7.02％
|威力暘-創（6988）
|17.75
|▼1.15
|▼6.08％
|亞德客-KY（1590）
|805.0
|▼51.0
|▼5.96％
|研華（2395）
|317.5
|▼18.0
|▼5.37％
|天瀚（6225）
|11.25
|▼0.6
|▼5.06％
資料來源：證交所
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