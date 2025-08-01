驗船中心頒發兩項獎學金　積極培育海洋人才

▲驗船中心學金頒獎典禮，由鄭志文執行長(中)頒發獎學金予優秀學子。（圖／CR提供）

記者張佩芬／台北報導

財團法人驗船中心(CR)8月1日在台北總部舉辦年度獎學金頒獎典禮，由執行長鄭志文博士親自頒發獎狀及獎學金給今年獲得「菁英獎學金」的四位同學及「揚帆獎學金」的優秀學生。

今年度的「菁英獎學金」獲獎者包括：來自國立臺灣海洋大學系統工程暨造船所研究生吳珽驊同學、臺灣大學工程科學及海洋工程所研究生李翊丞同學、成功大學系統及船舶機電工程所藍竣瀚同學，以及高雄科技大學造船及海洋工程所林煒庭同學。同時來自國立成功大學系統及船舶機電工程學系的優秀學子洪楚堯同學，則榮獲「揚帆獎學金」。

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鄭執行長強調，驗船中心始終堅持船舶產業人才養成的使命，期望藉由各類獎學金的實際協助與鼓勵，使有志求學的同學們能夠全心投入學習，專心規劃未來道路。

鄭志文進一步說明，產業成長與人才栽培息息相關，因此CR不但運用實習制度協助學生融合理論知識與實際操作，同時積極至各校院系所授課、分享經驗，傳遞前沿技術、吸引年輕世代投入海事領域，不斷推進台灣航運產業走向更璀璨的未來。

最後，鄭執行長深切地勉勵獲得「菁英獎學金」與「揚帆獎學金」的優秀學子們，期望他們能夠勇敢面對各項挑戰、突破重重難關，成為航運產業明日的中堅力量與專業菁英，更要懷抱著創造未來的宏觀願景，為我國海運事業的繁榮發展與永續傳承貢獻心力。