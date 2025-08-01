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台灣虎航董事會通過配息6.05元　殖利率達7.1%

▲▼台灣虎航A320neo新機飛渡將添加5%永續航空燃油。（圖／虎航提供）

▲台灣虎航A320neo。（圖／虎航提供）

記者高兆麟／台北報導

台灣虎航（6757）今日董事會通過2025年第二季財務報告書，2025年前二季營收為84.54億元，年增2.9%，續創歷史新高，稅後淨利14.98億，年減2.3%，主受增列備用發動機維修準備及引進新機等資本投資折舊等原因，每股稅後盈餘(EPS)則為3.26元。

台虎表示，將配發現金股利4.89元、資本公積發放1.16元，總計每股配發6.05元股息。以今日收盤價85.4元計算，現金殖利率高達7.1%，為近年國籍航空業之最。欲領取股利的股民，最晚要在9月17日前買進，才可在10月16日收到現金股利。

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台灣虎航冬季航班第二波正式開賣，旅遊期間自2025年10月26日至2026年3月28日，為旅客規劃從秋冬延續至早春的精彩行程。由於冬季班表中具有多個連續假期，包括跨年、農曆年假等，通常是國人喜愛規劃出國的旅遊區間，市場亦審慎樂觀看待航空業之客運市場的發展。

為響應「臺灣2050淨零碳排」的目標政策，台灣虎航持續推動永續及減碳行動，今(2025)年迎接的2架新機皆於航機飛渡航班中，添加約5%的永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF），積極投入綠色飛航，為環境保護盡一份心力。在機隊部份除持續進行機隊汰舊換新，並透過延長6架租約飛機，靈活應變全球飛機製造商延遲交付影響。而在新產品及服務方面，也妥善運用低成本航空的營運模式，與台灣名店順成蛋糕和林聰明沙鍋魚頭合作，推出「順成綜合滷味套餐」和「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」等全新機上餐，更導入AI智能推薦的全新官網界面，進一步強化競爭力，可望挹注營收表現，持續在台灣低成本航空市場引領龍頭地位。

關鍵字： 台灣虎航

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