善愛嘉年華南港2館溫馨登場　讓愛加倍、打造全台最大公益平台

▲「2025善愛嘉年華」從去年邀請250位，今年更擴大邀請600位偏鄉孩童參與，貿協董事長黃志芳感謝11國駐台單位參展與擔任文化講師。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

已邁入第四屆，由外貿協會與小樹傳愛協會攜手主辦、經濟部國際貿易署指導，以啟發多元教育開拓偏鄉孩童視野的「2025善愛嘉年華」，今(2)、明兩日在南港展覽館2館熱鬧登場。今年以「喚醒愛．讓愛永續」為主題，匯集更多教育者、志工、公益團體、會展夥伴共同打造該活動為全台最大公益平台。

活動將展場變身為國家級無框架教室，今年更邀請到土耳其、吐瓦魯、瑞士、聖克里斯多福及尼維斯、菲律賓、馬來西亞、阿曼等11國駐台單位參展與擔任文化講師，國立故宮博物院、國立台灣科學教育館及遠哲科學教育基金會等提供寓教於樂的科學體驗，期待為新世代孩童開拓視野、傳遞愛與希望。

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「善愛嘉年華」活動過去3年累計接待超過1100位學童，10,000個偏鄉和新住民家庭，吸引超過57,000人次參與。今年新增社團法人中華安得烈慈善協會及財團法人台灣賽珍珠社會福利基金會等合作單位，從去年邀請250位，今年更擴大邀請600位偏鄉孩童，「善善聯手」而「讓愛加倍」。

▲開幕典禮貴賓大合照。（圖／貿協提供）

2025善愛嘉年華不僅為偏鄉孩童創造寶貴的城市體驗和學習機會，也搭起文化交流的橋樑；今年國際參與度創下歷年新高，從去年8國擴增為11國，本次新增了泰國、貝里斯、菲律賓、聖文森及格瑞那丁、馬來西亞、馬紹爾群島共和國的熱情參與，透過這些駐台單位搭設的各國文化展區、分享異國文化、特色、故事，讓小朋友彷彿環遊世界，在歡樂中培養國際觀。

本次活動規劃8大展區：心靈探索、國際文化、科學成長、無框架教室、親子同樂、永續生活、健康體驗等，國家級機構與重量級企業包括故宮、科教館、中華電信、資策會等一起響應，提供AI有聲繪本、擬人動畫、無人機教學、小農市集等豐富活動。

外貿協會持續和熱心公益的會展產業夥伴如巨蛋展覽、延伸行銷、輝祐實業、鴻冠水電等，連結更多會展ESG公益能量，讓南港展覽館變身為全台最大室內露營場地，提供偏鄉孩童夜宿展館，創造難忘的夏日回憶。貿協表示，期待能將2025善愛嘉年華打造為「企業公益家庭日」，鼓勵企業結合「企業家庭日」帶領員工親子參加，讓2025善愛嘉年華，成為永續會展新典範。