市場看傻！00768B首次配息就10%！破美債ETF新紀錄！

財經中心／綜合報導

隨著聯準會降息時程未明，投資人對美債ETF的布局逐漸轉向追求穩定收益。復華20年美債（00768B）公告配息金額1.24元，若以8/1收盤價來算，年化配息率達9.98%，突破市場預期。由於該檔ETF過去採不配息機制，帳上已累積六年債息，專家預期此次配息率有望大幅超越同類型產品，甚至挑戰美債ETF歷史新高紀錄。依復華投信公告，8/19將除息，8/18為最後買進日，欲參與配息的投資人，可擇機進場佈局！

00768B於7月中下旬宣布由「不配息」轉為「季配息」，消息一出即點燃市場熱度，資金迅速提前卡位。根據 CMoney 統計，自7月以來，00768B單位數增長率達23.1%，顯示市場對其「配息爆發力」與「配息續航力」充滿期待。

由於復華20年美債（00768B）因過去採不配息機制，超過六年間持續將債息留存帳上並再投資，隨8月轉為季配息，專家預期，00768B配息表現可望持續。

面對聯準會降息步調遲緩且變數仍多，投資達人提醒，布局長天期美債ETF更應回歸配息初衷，重視穩定債息收入（以收益為主），資本利得僅為輔助（防範風險），切勿一味追逐價差。若投資人以領息為核心目標，即便期間出現匯率或價格波動，只要聚焦於穩健收息，仍應耐心持有，才能真正發揮債券ETF的長期收益優勢。

00768B轉型為季配息，不僅為投資人創造穩定被動收入，也為美元資產布局提供新選擇。00768BB將於8/19除息。投資人如欲參與本次配息，宜把握最後買進時機，提前卡位領息。