00929四檔新兵強勢上攻+再度調高配息14%！ETF專家：今年很有可能再調高！

財經中心／綜合報導

復華台灣科技優息（00929）公告配息由0.07調升至0.08，暴力升息14%，在高股息普遍吹起降息風下，00929配息由今年的 0.05一舉調升至0.07再至0.08，也讓股民們增強信心今年還有調升配息的可能。00929將於8/19除息，8/18為最後買進日。

復華台灣科技優息（00929）今年6月調整成分股後，新增的科技「新兵」表現搶眼，飛捷、文曄、矽格、僑威等個股年初以來漲幅全面超越大盤。

00929於6月進行成分股大換血，17檔進17檔出，其中4檔新兵表現格外搶眼。根據CMoney統計(截至7月22日)，飛捷今年以來漲幅高達38.7%，文曄、矽格、僑威也均上漲逾18%，明顯優於同期台灣加權指數下跌0.2%的表現，凸顯科技股強勁的反彈力道。

台灣科技產業享譽國際，從晶圓製造、IC設計、封裝測試到終端應用，台灣企業在全球供應鏈中扮演關鍵角色，電子科技業不僅是台灣最具競爭力的產業板塊，更是長年表現最突出的領頭羊。

根據台灣指數公司統計，電子類指數近一年、三年、五年總報酬分別達12.4%、103.4%、160.3%，持續領跑台股各大產業，表現遠勝大盤與金融等族群。

00929所追蹤的指數，正是精選台灣最具競爭力的40檔電子科技優質股，兼具基本面實力與高股息優勢，堪稱台灣科技產業能量的縮影，為投資組合注入強勁成長動能。

展望未來，隨著AI、半導體、資通訊等科技需求攀升，00929等兼具收益及成長動能的科技高股息ETF，有望持續吸引資金青睞，成為投資人掌握台灣科技成長契機的最佳管道。