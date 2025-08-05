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20％關稅只有「台積電魏哲家」能解　川普條件很為難

台美20％關稅曝光，比日韓更高，因川普開出的條件，讓台積電董座魏哲家十分為難。

▲台美20％關稅曝光，比日韓更高，因川普開出的條件，讓台積電董座魏哲家十分為難。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「關稅帝君」美國總統川普出手，20％的對等關稅稅率嚇傻了台灣，雖然總統賴清德第一時間澄清，這只是「暫時性稅率」，雙方還有談判空間。本刊調查，這次台灣與美談判失利，最終關鍵還是在於護國神山台積電，不能立刻在投資英特爾及再度擴大赴美投資上做出承諾。「對台積電董座魏哲家來說，接下來美方的232條款，才是重中之重，有上一次1,650億美元的前車之鑑，與川普談判還是得慢慢來。」資深科技業者提醒。

上週五（一日），眾所關注的美國對等關稅正式曝光，川普沒寄信，也沒發推文，而是由白宮發布行政命令。原先各界期待，台灣能比照日韓課徵15％，但沒想到一開獎，白宮將台灣歸類為貿易關係未達互惠標準對象，列入20％調整後關稅國，與越南、斯里蘭卡並列，雖然數字較4月解放日公布的32％低，卻高於已與美國達成協議的日、韓二大對手。

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川普被外界稱為「關稅帝君」，要拜一拜才會顯靈。（翻攝白宮Flickr）

▲川普被外界稱為「關稅帝君」，要拜一拜才會顯靈。

美國總統川普20％對台稅率一出手，台灣股匯市立刻雙殺，台股一度重挫370點，台積電也大跌20元，新台幣匯率更貶破30元大關。上午11點，總統賴清德出面開記者會，強調：「美方對台20％關稅僅為『暫時性稅率』，只要後續達成協議，可望再調降稅率。」就在總統談話結束，台股在國安基金進場護盤下跌幅收斂，終場仍下挫108.14點。

一早起床看到20％的關稅數字，讓許多出口業企業主昏了頭。「搞那麼久，還是比日、韓高，甚至比泰國、印尼的19％高，實在不妙。除了多5％的關稅，近期匯率已先升值了10％，等於15％的差距，台灣產業會很辛苦。」大型集團高層搖著頭說。「20％雖是暫時性，但是後續補考還要看台灣有什麼籌碼跟美國談，差5％傷害很大。」全國商業總會理事長許舒博更直白地說。

外傳美方要求台積電還要赴美投資更多先進製程產能。圖為台積電美國亞利桑那州廠。（中央社）

▲外傳美方要求台積電還要赴美投資更多先進製程產能。圖為台積電美國亞利桑那州廠。

第一時間接受本刊訪問的和碩董事長童子賢緩頰說，這是短期的影響，畢竟日本、韓國也曾拿到25％的下下籤高關稅。但是幾個禮拜後，日本、韓國關稅又被降成15％。台灣也可以比照參考。「畢竟川普是『關稅帝君』，總是要拜一拜，才會顯靈。」他說。

本刊調查，這次台灣與美談判卡關的最大關鍵，其實就在於護國神山—台積電。「自始至終半導體，尤其是台積電，就是川普最在意的！」一位科技業大老不諱言地說。「台灣能否開出讓川普滿意的條件，還是要看台積電董事長魏哲家。」


更多鏡週刊報導
封面故事／川普20％稅率重壓台灣　台美關稅解套等待台積電救援
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關鍵字： 鏡週刊川普關稅戰

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