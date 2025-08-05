快訊／17.53億威力彩得主現身！　40歲台中男花1600元中大獎

▲台中市西區民生路511號1樓「期期發彩券行」6月底開出威力彩頭獎，店家放鞭炮慶祝。（圖／記者陳瑩欣翻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年6月26日威力彩36期連槓，後來在彩迷花800元精準包牌下終結，不但獨得頭獎，包牌7注也都拿下2獎，合計抱走17.53億元，台彩總經理謝志宏今（5）日證實，中獎人已完成領獎。

謝志宏指出，這名中獎人是一位住在台中，有著大耳垂有偏財運的40歲製造業已婚育有3名小孩的男性以「800+800」方式包牌下注，部分自選，從電腦選號先包800元挑出順眼的號碼配號買800元，合計共花1600元，最終幸運中獎。

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謝志宏進一步補充指出，幸運兒將中獎彩券放鏈夾袋再放皮夾，高興兩天後找70歲老爸分享，隔一個月才現身領獎，剛知中大獎他老爸甚至懷疑被詐騙，從鏈夾袋拿出彩券再三驗證，最後這名40歲中獎人與70歲老爸前去一起領獎

由於一共領17.53億元獎金，謝志宏表示之後依短、中、長期分配，兒子想要買美債，父親建議買金融股等保本商品，另捐3000萬給中國信託慈善基金會，加包16.8萬元紅包給期期發彩券行。

今年6月26日威力彩中獎號碼第一區「01、07、15、23、26、38」，第二區「04」，頭獎由台中市西區民生路511號1樓「期期發彩券行」開出，同一間投注站當天還另外開出7注貳獎。

台彩系統資料顯示，中獎人買法為第1區6個號碼部分自選、部分電選，第2區包牌8個號碼，共花費800元，結果幸運獲得頭獎。另外，也囊括7注貳獎（每注獎金214萬元），總中獎金額為17.53億元。