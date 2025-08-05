匯兌損失驚人、Q2吃掉捷迅EPS2元　第三季估計有回沖利益

▲海空貨運運價都是以美元計價，相關業者這波匯兌損失龐大。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今年第二季新台幣升值約12%，讓不少企業出現巨額匯兌損失，今(5)日公布財報的慧洋-KY(2637)匯兌損失約800萬美元，2.38億台幣，讓EPS少了2元，量體小的捷迅(2643)匯兌損失約8700萬台幣，讓EPS少掉約2元。近幾日台幣回貶，估計第三季會有回沖利益，但不多。

業界高階指出，第一季底台幣與美元的兌換價約33.2，第二季底約29.3，由於每家銀行兌換率不同，會有些微差距，今天兌換價在29.8到29.9之間，估計季內有機會在30左右，因此可以有些回沖利益，但畢竟30與第一季的33.2還差3.2，因此回沖利益有限。

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業者指出，匯率避險通常就是做遠匯交易等，但通常本金需要比較多，這次台幣升值太快，現在再做已經來不及。海運運費收入都是以美元計，台灣營收比重高的公司，匯兌損失也高，如果大陸營收比重高，今年4月2日美國總統川普宣布對多國加徵關稅，到7月上旬為止，人民幣對美元僅升值約1.3%，台灣升幅是13.7%，因此在大陸的匯兌損失就會小很多。

慧洋則指出，公司7月自結的財報，日幣兌美元有約150萬美元回沖利益，瑞士法郎兌美元有約170萬美元回沖利益。