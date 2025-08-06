台積電爆內鬼「2奈米機密外洩」！國科會：可判12年、罰金破億

▲台積電2奈米技術疑遭內部員工竊取。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

台積電驚爆2奈米製程機密遭員工非法外洩，涉案人員包含已遭解職的現職與前工程師。此案不僅關乎企業營業秘密，更觸及《國家安全法》中「經濟間諜罪」條款，檢調已依違反《國安法》聲押陳姓等3名主要涉案人，並獲法院裁准，未來最重恐處12年有期徒刑、併科新台幣1億元罰金。

根據國科會說明，台積電的2奈米製程技術屬於「國家核心關鍵技術」，早在2023年即被列入關鍵技術清單，涵蓋14奈米以下製程、關鍵氣體、化學品與設備等。若遭非法取得、使用或洩漏，最重可處12年有期徒刑、併科新台幣1億元罰金，刑度為《國安法》2022年修正後新增的重罪條文。

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此次案情經高雄地檢署展開偵辦，共搜索6處辦公場所，拘提9人到案，當中包括2奈米試產及研發中心員工。外媒報導指出，該洩密案可能為《國安法》修法後首例被適用的經濟間諜案件。依現行法律，若為中國、香港、澳門或其他境外敵對勢力竊取或外洩機密，皆可依法究責。

台積電指出，在例行監控中發現異常，進而揭露可疑的洩密行為，公司除立即通報檢調外，也同步啟動內部調查與懲處機制。外界關注此案對台灣半導體產業影響甚鉅，因2奈米為目前最先進的製程技術，預計年底量產，客戶包含蘋果、輝達（NVIDIA）與高通等科技巨頭，是維繫台積電全球領先地位的核心技術。

事實上，台積電長年面對內部技術被競爭對手挖角、機密外洩等風險，此次事件再次凸顯台灣關鍵科技產業的安全脆弱點。政府強調將透過《營業秘密法》與《國安法》雙軌並行，嚴懲任何涉及非法竊密與技術外流的行為，確保國家安全與產業競爭力不受侵害。