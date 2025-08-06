美國AI、半導體、核能、國防產業放閃　10檔政策概念ETF人氣旺

▲美國總統川普政府推動大而美等各類法案，AI等四類ETF績效穩健。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

今年7月以來，美國陸續推出多項重要法案，包括大而美法案、GENIUS法案、CLARITY法案，甚至發布了「AI行動計畫」，法人估計，美國一連串新政策推出，勢必改變美股產業發展與競爭力版圖，預計8月關稅影響告一段落後，投信法人認為下半年美股產業投資亮點，將重新聚焦AI、半導體、核能（電力）以及國防等川普新政策受惠產業上，成為美股新藏寶圖。

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根據CMoney統計，川普2.0時代受惠產業之相關海外股票ETF績效表現亮眼，其中，鎖定美國核能發電、國防科技，與太空衛星的3類主題ETF，包括新光美國電力基建（009805）、富邦ESG綠色電力（00920）、元大航太防衛科技（00965）、及第一金太空衛星（00910）共4檔，周漲幅皆有2%以上；另外，7月川普「大而美法案」過關後，美國核能、國防產業重要性凸顯，009805、00965、00920共3檔，近1個月績效率先突破10%，來到兩位數以上的漲幅。

美國最新公布就業數據低於預估，勞動市場動能放緩，美國經濟似乎出現雜音，不過美股仍高檔震盪，行情仍未全面失控，市場分析師表示，近來川普政治動作頻頻，有意引導美股行情與美國經濟走向，受到下半年聯準會降息預期升溫影響，美國經濟目前「風險可控」，且從川普近來公開發言內容解讀，川普政府想透過「關稅為槓桿、製造回流為核心」的經濟戰略，有意以擴張性財政政策為主軸，搭配新產業政策藍圖，來制定新規，強化AI核能，在「算力=電力=國力」的全球AI競賽中，鞏固美國領導地位。

受此影響，投信法人強調，未來川普投顧眼中的新美股，AI相關族群仍繼續扮演盤面多頭主攻，而與AI具高度相關的半導體、核能、以及國防相關類股，也有機會出現政策預期驅動下的技術性修復，帶動主要投資AI、半導體、核能、國防等4大利基產業的「川普新政策概念ETF」，將優先大啖新政策紅利、瞄準政策亮點股投資機遇。

